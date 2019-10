Der Harfenist Eduard Klassen spielt in Wunstorf

Wunstorf

Der Harfenist Eduard Klassen tritt mit seiner Frau Christine am Dienstag, 8. Oktober, um 19 Uhr in der Kreuzkirche der Baptisten an der Amtshausstraße auf. Er hat mit seiner paraguayischen Harfe schon mehr als 4500 Konzerte in 35 Ländern gegeben und ist jetzt auf Deutschlandtournee. Sein Programm sei nicht nur für Liebhaber der Harfe interessant, versprechen die Organisatoren. Klassen habe auch eine zu Herzen gehende Botschaft im Gepäck.

Ein typisches Konzert Klassens beinhaltet Variationen christlicher Harfenmusik aus Süd- und Nord Amerika und Europa, verwoben mit persönlichen Schilderungen seines Glaubens. Klaasen berichtet dabei auch von seiner Beziehung zu Gott oder dem Aufwachsen in der paraguayanischen Wildnis. Sein natürlicher Sinn für Humor sei ihm dabei behilflich, die musikalische und religiöse Botschaft dem Publikum auf unterhaltsame Art nah zu bringen.

Der Eintritt ist frei. Es wird aber am Ausgang um eine Spende gebeten.

Von Kaspar Baumann