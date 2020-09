Der Wunstorfer Bahnhof soll endlich eine Toilette bekommen

Wunstorf

Der Wunstorfer Bahnhof bekommt eine Toilette. „Das ist und bleibt das fest angestrebte Ziel der Stadt Wunstorf“, betont Stadtsprecher Alexander Stockum. Mit der Bahn sei die Verwaltung in konkreten und viel versprechenden Gesprächen. Im rechten Teil des Eingangsgewölbes zur Kundenhalle soll der Zugang zur neuen Toilette erschlossen werden. Damit möchte die Stadt einen langjährigen Wunsch der Bürger einlösen.

Auch der Fahrgastverband Pro Bahn steht hinter der Forderung. Eine Toilette im Wunstorfer Bahnhof sei dringend notwendig, damit er aus dem Urin-Tunnel-Dasein herauskomme, sagt Dieter Matzke vom Pro-Bahn-Landesverband. „Es gibt aber noch weiteren Handlungsbedarf für das Bahnhofsgebäude. Die Bahn AG stellt in Wunstorf die Bewirtschaftung einer personenbedienten Verkaufsstelle Mitte des Jahres 2022 ein, und ein angekündigter Kiosk wurde bisher nicht eröffnet.“

Vertrag für Toilette soll bald stehen

Ende des Jahres hofft die Stadt, einen Vertragsabschluss mit der Bahn AG für die Toilette unter Dach und Fach zu haben. „Einige Hürden, vor allem haftungsrechtlicher Art, müssen noch überwunden werden. Die Vertragsverhandlungen in den zurückliegenden zwölf Monaten zeigen sich hier schwieriger als erwartet“, sagt Stadtsprecher Stockum. Sie drohten zwischenzeitlich sogar zu scheitern. Die Bahn sei inzwischen positiv gestimmt und bereit, eine Toilette im Bahnhof einrichten zu lassen.

Die Stadt muss die Kosten für die Errichtung und Bewirtschaftung der Toilette tragen. „Denn die Bahn sieht keinen Bedarf, da in jedem Zug Toiletten zur Verfügung stehen.“ Eine Planungssumme von 100.000 Euro steht dazu bereit. Die Region Hannover habe eine Mitfinanzierung als Verantwortliche für den öffentlichen Nahverkehr zugesagt. Genaue Kosten könnten vor Vertragsabschluss allerdings nicht beziffert werden.

Unisex-Toilette geplant

Voraussichtlich wird es eine sogenannte Unisex-Toilette geben, die von allen Geschlechtern genutzt werden kann. Ob über einen Münzeinwurf der Zugang geregelt wird, ist noch offen. Eine andere Variante könnte zum Einsatz kommen: Die Toilettenöffnung per App. Im Oktober wird diese App an den Toiletten der ZOB-Wartehalle zunächst getestet, denn sie soll nach den Planungen der GVH auch an den zukünftigen Fahrradtürmen am Bahnhof zum Einsatz kommen.

Im Jahr 2022 wird die DB Regio das hannoversche S-Bahn-Netz abgeben. Verlässt die Bahn AG dann den Wunstorfer Bahnhof, wird die Transdev Service GmbH im Auftrag der Nordwestbahn in zwei Jahren eine personenbediente Verkaufsstelle für Fahrkarten einrichten, erklärte ein Sprecher. Es stünde aber nicht fest, ob und welche Serviceteile der Bahn AG übernommen würden.

Bahn kündigt DB-Servicestore an

Ein Sprecher der Bahn AG erklärt dazu: „Wir haben uns sehr intensiv darum bemüht, eine Folgebeauftragung über das Jahr 2022 hinaus von der Nordwestbahn für den Fahrscheinverkauf zu erhalten.“ Nach dem niedersächsischen Vertriebsmodell der Landesnahverkehrsgesellschaft gelte für die Bahn AG allerdings ein Vertriebsverbot für den Verkauf von Fahrkarten des Niedersachsentarifs und des Verbundtarifes im Umkreis von 500 Metern um den Bahnhof. In Folge dessen wird das DB Reisezentrum in Wunstorf im Jahr 2022 geschlossen.“

Nach dem Auszug beabsichtigt die Bahn einen DB-Servicestore auf gleicher Fläche zu installieren. Bei diesem Konzept bietet das Unternehmen Snacks, Zeitungen, Zigaretten und eigene Fahrkarten gemeinsam an.

Der Fahrgastverband Pro Bahn gibt sich mit diesen Aussagen nicht zufrieden. „Der große Umsteiger-Bahnhof ist ein attraktives und repräsentatives Gebäude, das im Sinne der Reisenden gepflegt, gefördert und belebt werden muss“, sagt Matzke. „Die Einrichtung einer Toilette ist dazu nur der erste Schritt.“ An den Fassaden bröckelt es. Bauzäune sichern seit Monaten die Reisenden an diesen Stellen vor herabfallendem Gestein und Reliefteilen. Viele Räumlichkeiten stehen leer und könnten genutzt werden.“ Die Bahn AG teilt mit: „Die Planungen für die Schadensbeseitigung laufen.“

Von Winfried Gburek