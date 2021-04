Wunstorf

Der spanische Länderabend in der Abtei musste im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen. Nun hat die Gleichstellungsbeauftragte Marija Vorona einen Weg gefunden, die Veranstaltung nachzuholen. Sie lädt für Donnerstag, 29. April, von 18.30 bis 20.30 Uhr zu einem digitalen Kochevent mit musikalischer Begleitung ein. In Wunstorf lebende Spanierinnen und Spanier stellen sich in Kurzvorträgen vor. Es besteht Zeit, sich über Land und Leute auszutauschen.

Stadt liefert Zutaten für spanischen Länderabend

Die Band Amor Flamenco spielt ihre Musik zuvor im Stadttheater ein. Die Teilnehmenden erhalten kontaktlos eine Kochbox mit den Zutaten zugeschickt. „Der spanische Länderabend, auch wenn er nur digital stattfinden kann, bietet uns eine Chance, einander besser zu verstehen und die Vielfalt in der Stadt hervorzuheben“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.

Auch Lena Finch, Leiterin des Johanniter Flüchtlingswohnheims am Luther Weg, freut sich darauf, dass die Veranstaltung dieses Mal den Blick auf Spanien lenkt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl der Plätze begrenzt. Marija Vorona bittet um Anmeldung bis Freitag, 23. April, unter Telefon (05031) 101267.

Region Hannover fördert kulturellen Austausch

Bereits der syrische Länderabend vor zwei Jahren stieß auf großes Interesse. Die Veranstaltungsreihe der Stadt Wunstorf in Kooperation mit dem Integrationsbeirat, den Johannitern und dem AK Asyl und Integration wird vom Integrationsfond der Region Hannover finanziell unterstützt. Als weiteres Land steht Afghanistan auf dem Programm.

Von Rita Nandy