Wunstorf

4500 Schüler stehen in Wunstorf vor dem Sprung in ein pädagogisch-digitales Zeitalter. Was in den meisten Familien mit Computern, Tablets und Smartphones, mit WLAN und Internetanschluss Standard ist, soll in Grundzügen nun in den Schulen Teil des Lernalltags werden. Die Corona-Pandemie mit all den Home-Schooling-Stunden hat dieses Ziel zwar befeuert. Trotzdem wird die Stadt das Ziel erst in vier Jahren erreichen – und das ist schon ehrgeizig.

Die nackten Zahlen: Der Bund leistet eine Anschubfinanzierung von 5 Milliarden Euro. 522 Millionen Euro davon stehen Schulen in Niedersachsen zu. Auf Wunstorf entfällt ein Anteil von 1,6 Millionen Euro, abrufbar bis Ende 2024. Das Geld ist nur dazu bestimmt, die Infrastruktur zu schaffen. Dazu zählen Netzwerke, Server, WLAN, interaktive Unterrichtstafeln und reine Präsentationstafeln.

Anzeige

21 Anträge für 150.000 Euro gestellt

Hendrik Flohr, unter anderem IT-Beauftragter der Stadtverwaltung, hat bis jetzt 21 Anträge für 13 Schulen auf den Weg gebracht. Fördervolumen: 150.000 Euro. Davon sind bislang 32.000 Euro geflossen. Das klingt zäh und nicht wirklich engagiert, zumal es den Digitalpakt Schule seit einem Jahr gibt. „Das mag so klingen“, sagt Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt, „das ist aber auch erst der Anfang. Das Programm nimmt Fahrt auf. Und wir werden ganz sicher jeden Cent abrufen, der uns zur Verfügung steht.“ Eberhardt wird das in seiner auslaufenden Amtszeit nicht mehr erleben, wenn er sagt: „Ich will, dass jedes Kind in Wunstorf mit zeitgemäßer digitaler Technik umgehen kann. Darum werden wir in jeder Schule bis 2024 in jedem Raum WLAN haben.“

Weitere HAZ+ Artikel

Medienplan der Stadt wird die Richtschnur

Der Weg bis dahin verläuft nicht im luftleeren Raum: Basis ist der Medienentwicklungsplan der Stadt. Er ist zusammen mit den Schulen umfangreich ausgearbeitet worden und nach den Sommerferien reif für die Vorlage in den politischen Gremien. Das wird der Fahrplan für Rat und Verwaltung, zugleich eine Verpflichtung für die nächsten Jahre. Jede Schule hat ihrerseits ein Medienbildungskonzept entwickelt. Ohne Konzept gibt das Land kein Geld. Die Konzeptarbeit sei noch nicht in allen Schulen erledigt, aber alle seien auf dem Weg, sagt Flohr. „Es ist aber kein einheitlicher Weg, die Ansprüche der Pädagogen sind unterschiedlich. Das versuchen wir so gut es geht zu berücksichtigen“, sagt Flohr.

Folgekosten sind ungeklärt

Anträge stellen, Geld abholen, Auftrag vergeben – ist es so simpel? Zu Ende gedacht sei das nicht, sagt Eberhardt. Der Bürgermeister hat ausrechnen lassen, was eine wirklich optimale Ausstattung der Schulen kosten würde: rund 4 Millionen Euro. Zweiter Kritikpunkt am Programm: Digitale Technik hat sich nach fünf Jahren überholt. „Und dann steht die Stadt bei der Modernisierung allein in der Verantwortung?“, fragt Eberhardt, um gleich darauf selbst die Antwort zu geben: „So sieht es im Moment aus.“ Die alte Kreidetafel habe vom Neubau bis zum Abriss einer Schule gehalten, das sei simpel gewesen. Dritter Punkt: Jedes Netzwerk braucht Administratoren, Menschen, die Zugänge freischalten, Programme installieren, Server warten. Auch diese Kosten bleiben an der Stadt hängen. „Wir werden uns darauf einstellen, aber es wird Geld kosten“, sagt Eberhardt.

Ausbau soll gleichzeitig laufen

Nach dem Plan der Stadt soll nicht eine Schule nach der anderen ausgestattet werden, sondern alle Schulen in etwa gleichzeitig. Besonders die Grundschulen. Flohr will vermeiden, dass Grundschulkinder mit unterschiedlichem Wissensstand an die weiterführenden Schulen entlassen werden. Wann in welcher Schule was eingebaut wird, hänge aber ohnehin von den geplanten Bauarbeiten ab. „Den Neubau der Stadtschule werden wir 2021/22 zum Beispiel von vornherein voll ausstatten, allein das kostet schon fast eine halbe Million Euro“, sagt der Bürgermeister.

380 Tablets sind bestellt

Geld hat die Stadt aus einem anderen Programm jetzt sehr schnell abrufen müssen: Kinder aus finanziell benachteiligten Familien erhalten in ihren Schulen leihweise einen Tablet-Computer. Die Stadt hat Geräte für 380 Schüler bestellt. Ohne die rund 1000 Schüler an der kirchlichen Integrierten Gesamtschule stehen bei der Stadt 3482 Schüler in den Büchern. Der Anteil von etwas mehr als zehn Prozent sei in etwa der Bedarf, den die Schulen ausgerechnet haben. Das Leihverfahren obliegt den Schulen. „Das Programm kam kurz vor den Freien auf den Tisch, mitten in den Abschlussvorbereitungen und der Zeugnisarbeit, Antragsschluss ist der 31. August. Aber das haben wir vom Tisch, jetzt müssen nur noch die Geräte kommen“, sagt Eberhardt.

Von Markus Holz