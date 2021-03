Bokeloh

Der Dorfladen Bokeloh hat am Freitag, 12. März, vor einem Jahr seine Türen geöffnet. Der Markt deckt längst nicht nur den täglichen Bedarf an Lebensmitteln und Haushaltswaren. Er hat sich zum Dorfmittelpunkt entwickelt. Eine beliebte Anlaufstelle, um zu plaudern und Informationen auszutauschen. Oder, wie jüngst, Hilfsangebote für über 80-Jährige bezüglich der Corona-Impfung auszuhängen.

2400 Artikel im Angebot

Von Anfang an setzte das Dorfladenteam auf möglichst regionale Produkte. Sie machen 25 Prozent aus, schreibt Johannes Schmunkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung, in seinem Bericht an die stillen Gesellschafter. Die Zahl der Produkte ist seit der Eröffnung von 2000 auf 2400 angestiegen. Die acht Angestellten und die Ehrenamtlichen haben durch den direkten Kontakt zu den Kunden stets ein offenes Ohr für deren Wünsche. Einige Artikel fielen aus dem Sortiment, andere kamen hinzu.

200 Kunden kommen täglich

Auf großen Zuspruch stoßen die selbst gebackenen Torten. Renate Goslar hat am Anfang ehrenamtlich zwei pro Woche gebacken, jetzt sind es fünf. Unter „selbst gemacht“ fallen auch Zaziki und Salate. Das Gebäck war eigentlich für das Café gedacht. Coronabedingt war es aber nur vier Tage geöffnet. Derzeit läuft ein Außer-Haus-Verkauf, der aber gut. Schmunkamp hofft auf eine Wiedereröffnung des Cafés. Denn gerade in diesem Bereich sei die Handelsspanne am höchsten.

Jede Woche ein neues Bonbon für die Kunden: Das Rezept der Woche zum Mitnehmen und dazu die Präsentation der Zutaten. Quelle: Markus Holz

Guter Start – auch wegen Corona?

Die Gesellschaft rechnet für das erste Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 600.000 Euro. Das sei ein sehr guter Wert für den Anfang. Rund 200 Kunden sorgen täglich dafür, dass der Euro rollt. Die Frequenz liegt über den Erwartungen. „Vielleicht hat Corona dazu auch beigetragen“, sagt Petra Alms. Sie leitet den Laden von Beginn an, ebenso wie ihre Stellvertreterin Dagmar Schäfer. „Die Leute wollen nicht weit fahren, meiden vielleicht die großen Märkte und kommen lieber hierher“, sagt Alms.

„Es macht mir immer noch Spaß“: Petra Alms leitet den Dorfladen seit der Eröffnung. Quelle: Markus Holz

Die Großenheidornerin hat nach 30 Jahren Einzelhandel bei einem Discounter hingeschmissen, in Bokeloh neu angefangen und bisher keinen Tag bereut. Wenn sie kann, schließt sie um 6 Uhr auf und bereitet in Ruhe alles vor. „Inzwischen weiß ich schon, wer hier welche Brötchen kauft und wer nur wegen der Mokkatorte kommt“, erzählt sie. Was sie im ersten Jahr beeindruckt hat, war die ungebrochene Unterstützung der Ehrenamtlichen. Außenanlagen sauber halten, Fenster putzen, Ware packen, backen. „Es ist immer jemand da, der sich kümmert. Und wenn jemand mal nicht kann, springt ein anderer ein. Klappt immer“, sagt Alms.

Geschäftsführer Johannes Schmunkamp heftet Fotos aus dem ersten Betriebsjahr an die Pinnwand. Quelle: Markus Holz

Ehrenamt ist Assistenz, Unterstützung und soziale Bindung. Das Hauptgeschäft aber leisten die acht Mitarbeiterinnen. Denn Geld muss der Laden abwerfen. Die 268 Gesellschafter haben hohe Verbindlichkeiten bei der Bank, unter anderem für die Umbauten und die Ersteinrichtung. Offen ist noch ein Zuschuss der EU in Höhe von 96.000 Euro. Schmunkamp hat gerade die Belege aus dem ersten Betriebsjahr weggeschickt, zwei Aktenordner voll. „Wir müssen eben warten, aber das ist kein Problem“, sagt er und heftet Fotos aus dem ersten Jahr an die Pinnwand am Eingang.

Und warum kaufen Sie hier ein?

„Weil es nah bei ist, weil ich hier alles bekomme und weil die Preise angemessen sind. Ich habe das verglichen und komme jede Woche zwei-, dreimal hierher“, sagt Elisabeth Pape aus Bokeloh. Quelle: Markus Holz

„Weil das Spaß macht. Das ist der netteste Einkaufsladen, den ich kenne. Ich fühle mich willkommen, die Mitarbeiter sind immer fröhlich. Ich mag das Familiäre hier sehr“, sagt Sandra Teigeler aus Altenhagen. Quelle: Markus Holz

„Weil ich gebürtige Bokeloherin bin und hier immer Bekannte zum Klönen treffe. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Der Bürgermeister könnte hier noch eine Nebenstelle mit Sprechstunde einrichten“, sagt Beate Graßmann aus Hagenburg. Quelle: Markus Holz

Keine Feier, aber Gewinne

Feiern können das Dorfladenteam und die Kunden am Freitag nicht. Die Eröffnungsfeier war auch schon ausgefallen. Trotzdem hat sich der Dorfladen etwas Besonderes einfallen lassen. Kunden, die am heutigen Freitag für mehr als 10 Euro einkaufen, können an einer Verlosung teilnehmen. Dafür schreiben sie ihren Namen und ihre Telefonnummer auf den Kassenbon und werfen ihn in eine Losbox am Eingang. Der Dorfladen stiftet Einkaufsgutscheine im Wert von 30, 20 und 10 Euro sowie zehn Coupons im Wert von je 5 Euro. Gezogen werden die Lose um 18 Uhr. Gewinner werden am Sonnabend telefonisch benachrichtigt.

Von Markus Holz und Rita Nandy