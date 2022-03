Bokeloh

Selbst gebackener Kuchen, Bratwürstchen vom Grill, heiße und kalte Getränke sowie Aktionen für Kinder: Mit einem kleinen Fest hat der Dorfladen Bokeloh am Sonnabend auf dem Parkplatz des Geschäfts sein zweijähriges Bestehen gefeiert. Genau am 12. März 2020 öffnete der Dorfladen erstmals seine Türen im ehemaligen Gebäude der Stadtsparkasse an der Schaumburger Straße. Dort können die Menschen aus dem Butteramt nicht nur einkaufen. „Der Dorfladen erfüllt auch eine soziale Funktion“, sagte Hans Schmunkamp, einer der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft.

Einkäufe dienen dem langfristigen Erhalt des Dorfladens

Der Laden dient den Bokelohern auch als beliebter Treffpunkt. „Der Dorfladen ist absolut wichtig für Bokeloh, das höre ich von vielen Bürgern“, sagte Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt (CDU). Außerdem sind mit dem Geschäft auch Arbeitsplätze geschaffen worden. Neben Leiterin Janine Kues arbeiten acht weitere Mitarbeiter im Laden. „Anfangs haben wir überwiegend Minijobber beschäftigt, aber nun arbeiten wir überwiegend mit Teilzeitkräften“, sagte Schmunkamp. Wichtig ist ihm, dem zweiten Geschäftsführer Kevin Rebmann sowie dem Ortsbürgermeister, dass die Bürger auch wirklich im Laden einkaufen.

Die Geschäftsführer des Dorfladens, Hans Schmunkamp (links) und Kevin Rebmann (rechts), nehmen Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt in die Mitte. Quelle: Anke Lütjens

Geschäftsführer wünscht sich höheren Umsatz pro Kunde

„Nur so können wir nachhaltig wirtschaften und den Dorfladen langfristig erhalten“, betonte Schmunkamp. Der Umsatz sei zwar gut, aber die Kosten für Personal, Energie und Gebäude sind hoch. „Der Umsatz pro Kunde könnte höher sein, damit wir auch Rücklagen bilden können“, sagte er. Sabine Brandes gehört zu den regelmäßigen Kundinnen im Dorfladen. „Das ist praktisch, weil ich kein Auto habe. Der Laden ist wichtig für Bokeloh“, sagte sie. Dort bekomme sie eigentlich alles, was sie brauche und das zu normalen Preisen. „Wenn etwas fehlt, können wir eine Anmerkung machen, dann wird es bestellt.“ Brandes lobte auch die nette und familiäre Atmosphäre im Dorfladen.

Sascha Arbeiter und sein Sohn Jannik (4) liefern sich beim Dorfladen-Fest ein Rennen mit Gokarts. Quelle: Anke Lütjens

Back-Team und Bergmannsverein versorgen die Besucher

Die gute Stimmung war auch am Sonnabend zu spüren. Bei schönstem Wetter trafen sich die Besucher, nahmen auf den Holzbänken Platz und klönten bei Essen und Getränken. Kinder fuhren auf den von der Stadtjugendpflege ausgeliehenen Gokarts – aber auch Väter, so wie Sascha Arbeiter, der sich mit Sohn Jannik (4) ein Rennen lieferte. Außerdem konnten Nägel in ein Brett eingeschlagen werden. Mitglieder des Bergmannsvereins kümmerten sich um den Grill. Das ehrenamtliche Back-Team des Dorfladens besteht aus zehn Frauen. „Das läuft sehr gut, die sind mit viel Freude und in lustiger Runde bei der Sache“, sagte Waterstradt. Insgesamt helfen 40 Ehrenamtliche im Laden mit.

Die Vereine helfen sich gegenseitig in Bokeloh: Mitglieder des Bergmannsvereins bedienen den Grill. Quelle: Anke Lütjens

Idee zum Laden entsteht in AG Zukunft Bokeloh

Die Geschichte des Dorfladens begann vor rund zehn Jahren mit der AG Zukunft Bokeloh, die die damalige Pastorin Vera Christina Pabst gegründet hatte. Dort überlegten die Teilnehmer, was für Bokeloh getan werden könnte. Die ursprüngliche Idee war, Möglichkeiten für das Wohnen im Alter zu schaffen – ein Thema, das in Bokeloh immer noch aktuell ist. „Wenn wir so etwas machen, dann müssen wir auch Einkaufsmöglichkeiten im Ort schaffen. Die älteren Menschen sind ja nicht mehr so mobil“, erläuterte Schmunkamp. Die Bokeloher arbeiten in der Dorfwerkstatt weiterhin an der Zukunft ihres Ortes.

Unternehmergesellschaft kauft ehemalige Sparkassenfiliale

Der Ortsrat hatte sich schon Jahre zuvor bemüht, einen Laden in Bokeloh anzusiedeln. Doch die größeren Ketten lehnten alle ab, weil ihnen die Ladenfläche zu klein und die Einwohnerzahl zu gering war. „Wir mussten neue Wege suchen und kamen auf die Idee mit dem Dorfladen“, erzählte Schmunkamp. Bürger mussten als Gesellschafter gewonnen und eine Unternehmergesellschaft nach genossenschaftlichem Prinzip gegründet werden. Das war 2019, im selben Jahr kaufte diese das Gebäude. Derzeit ist Schmunkamp auf der Suche nach einem Nachfolger für seinen Posten. Diesen möchte er in jüngere Hände abgeben.

Was Bokeloh fehlt, ist ein neues Baugebiet. „Dennoch kommen viele junge Familien zum Einkaufen, weil Ältere ihre Häuser in jüngere Hände übergeben haben. Daher hat der Dorfladen auch seine Produktpalette angepasst“, sagte Schmunkamp. Rebmann und Waterstradt ergänzten, dass es nun auch vegane und vegetarische Waren sowie Schulbedarf und regionale Produkte im Dorfladen gibt. Die Verantwortung für die Bestellungen hat Ladenleiterin Janine Kues.