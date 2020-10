Bokeloh

Mehr als 200 Bokeloher haben sich an einer Umfrage zur Zukunft ihres Ortes beteiligt. Die Ergebnisse sind eine wichtige Grundlage für den weiteren Prozess der Dorfwerkstatt, die die Infrastruktur und die dörfliche Gemeinschaft sichern und weiterentwickeln soll.

Mit einer solchen Dorfwerkstatt haben auch schon die Nachbarorte Idensen und Mesmerode begonnen. Die sogenannte Leader-Region Meer & Moor, die die Städte Wunstorf, Neustadt und Wedemark umfasst, ist die Plattform dafür. Ziel ist es, mit passenden Konzepten den ländlichen Raum zu stärken und dafür auch Geld aus einem EU-Förderprogramm gezielt einzusetzen. Das Regionalmanagement der Leader-Region hat die Ergebnisse der Befragung in Bokeloh ausgewertet, um den Prozess mit den Dorfbewohnern nun in Arbeitsgruppen fortsetzen zu können.

Versammlung war nicht möglich

Eigentlich sollte eine Versammlung in Bokeloh Auftakt für die Dorfwerkstatt sein. Wegen der Corona-Pandemie haben die Verantwortlichen aber vom 19. Juni bis zum 15. Juli online und mit im Dorfladen verteilten Bögen erfragt, was die Bokeloher an ihrem Dorf schätzen oder kritisieren – und was sie gern verändern möchten. Die Fragen hatten sie gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft zur Zukunft Bokelohs ausgearbeitet.

Das Freibad ist für viele Bokeloher ein großes Plus in ihrem Ort. Quelle: Sven Sokoll

Viele haben nun angegeben, dass sie das Freibad möglichst erhalten wollen, und sie sind froh, dass mit dem Dorfladen endlich die Nahversorgung wieder ein besseres Angebot hat. Positiv sehen viele auch die Nähe zu Wunstorf, dem Steinhuder Meer und Hannover. Allerdings stimmen etliche Teilnehmer darin überein, dass Bokeloh mehr für junge Familien tun muss. Dazu zählen bessere Spielangebote und mehr Hort- und Kitaplätze.

Ein grünes Band durch den Ort

Viele Befragte wünschen sich auch, dass in Bokeloh wieder mehr Grün sichtbar wird. Um das zu ändern, könnten die Einwohner sich an gemeinsamen Pflanzaktionen beteiligen, auch ein grünes Band durch den Ort könnte entstehen.

Ein Großteil der Teilnehmer hat sich in der Umfrage bereit gezeigt, selbst konkrete neue Ideen für den Ort zu entwickeln. „Geplant ist, dass sie nun in Kleingruppen weiterarbeiten“, teilte das Regionalmanagement mit. Nach ersten Vorschlägen soll sich eine Gruppe mit dem Angebot für Kinder und Jugendliche befassen. Weitere Arbeitskreise sollen die Titel „Alt werden in Bokeloh“, „Natur und Klimaschutz“ sowie „Dorfbild/Grün“ tragen. Wer mitwirken will, kann sich im Dorfladen in Listen eintragen oder sich an Maren Krämer vom Regionalmanagement unter Telefon (0511) 3407262 wenden. Sie beantwortet auch weitere Fragen zu dem gesamten Prozess.

Eigenes Engagement bleibt notwendig

Das Ziel ist, Bokeloh mit neuen Ideen voranzubringen. Um sie realisieren zu können, müssten die Bürger sich aber auch weiterhin engagieren, wie die Berater betonen: „Die Dorfwerkstatt gibt zwar den Rahmen vor, die Umsetzung kann aber nur mit eigenen Kräften gelingen.“ Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt ( CDU) hatte die Dorfwerkstatt als „tolle Chance“ für seinen Ort bezeichnet. Notwendige Fördermittel für größere Projekte müsste das Dorf allerdings separat einwerben, das Geld fließt nicht automatisch.

Wer sich die Ergebnisse der Umfrage im Detail ansehen will, findet sie demnächst im Dorfladen. Auf den Internetseiten des Dorfladens (www.dorfladen-bokeloh.de) und auf den Seiten der Leader-Region bei der Stadt Neustadt (www.neustadt-a-rbge.de, Suchwort „Leader Meer & Moor“) können Interessierte sie auch bald herunterladen.

