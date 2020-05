Dorothee von Mandelsloh ist eine der Stiftsdamen in Wunstorf

Wunstorf

Sie engagieren sich in der Politik, für soziale und gesellschaftliche Zwecke, in der Bildung oder sind aus historischer Sicht spannend: Frauen in Wunstorf haben das Leben in der Stadt vom Mittelalter bis heute mitgestaltet. In loser Folge stellen wir unter dem Titel „Starke Frauen in Wunstorf“ einige von ihnen vor und berichten aus ihrer Biografie. Einen Abdruck in der Stadtgeschichte hat auch die Stiftsdame Dorothee von Mandelsloh hinterlassen.

Stiftsdamen waren unverheiratete Frauen aus Adelsfamilien, die gemeinsam unter Leitung einer aus ihrem Kreis gewählten Äbtissin den Konvent bilden. Bischof Dietrich von Minden gründete das Stift 871 auf seinem Land. Die Stiftsdamen brachten meist Land mit ein – sozusagen als Mitgift. Sie lebten im Gegensatz zum Kloster in eigenen Häusern. Dorothee von Mandelsloh wird nach Angaben des Stadtarchivs um 1540 geboren. Sie könnte eine Schwester oder Schwägerin von Margarethe von Mandelsloh gewesen sein, die das Pfarrwitwenhaus auf dem Stiftshügel erbauen ließ.

Stiftsdame Dorothee sorgt für Unmut im Konvent

1552 hob Landesherr Herzog Erich II. die Souveränität des Stifts auf. Er sieht sich als Abt und die Geschäfte führt eine Stiftsdame. Als er mit Dorothee erstmals eine nicht vom Konvent gewählte Stiftsdame in die Gemeinschaft einbringt und ihr die wichtigen Aufgaben wie die Verwaltung der Gelder überträgt, sorgt das für Unmut bei den anderen Stiftsdamen. Sie bezichtigen Dorothee unter anderem, Umgang mit „Kräuterkundigen“ zu haben, wie es in einigen Quellen heißt. Das hat Stadtführerin Roswitha Kranz für eine Ausstellung recherchiert.

Herzog rehabilitiert Dorothee von Mandelsloh

Zu einem Hexen-Prozess kommt es im Jahre 1603 in Neustadt. Angeklagt sind zwei Frauen aus Wunstorf. Sie bezichtigen auch die Stiftsdame Dorothee der Hexerei. Beide Frauen werden nach Angaben von Kranz verurteilt – eine verbrennt auf dem Scheiterhaufen, die andere wird des Landes verwiesen. Dorothee kommt dank Fürsprachen und ihrer adligen Herkunft sowie der Zugehörigkeit zum Stift ohne Verurteilung davon. Zunächst verliert sie alle ihre Ämter und der Konvent schließt sie aus der Gemeinschaft aus. Sie lebt aber weiter im Stift und wird durch Herzog Heinrich Julius rehabilitiert. Er ist der Nachfolger von Herzog Erich II.

Dorothee kommt bei Verwandten unter

„Unter Androhung einer hohen Geldstrafe wird der Konvent verpflichtet, Dorothee ihre Ämter wieder zurück zu geben“, schreibt Kranz. Doch das Verhältnis zu den anderen Stiftsdamen lässt sich nicht mehr kitten, sodass Dorothee das Stift verlässt und zu Verwandten zieht. Da muss sie nach Angaben des Stadtarchivs etwa 70 Jahre alt gewesen sein. Stiftdamen gab es in Wunstorf noch bis ins 19. Jahrhundert. Davon zeugen auch einige Gebäude auf dem Stiftshügel und in der Stiftsstraße wie die sogenannte Pfadfinderscheune oder das Kirchenamt.

Von Anke Lütjens