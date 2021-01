Wunstorf

Die Luther Familienimkerei Müller-Meißner hat bei ihrer Mission Blühstreifen schnell die ersten Erfolge erzielt. Wenige Tage, nachdem sie sich der Initiative Trees for Bees angeschlossen hat, hat sie in Wunstorf schon die ersten Partner gefunden. Das Ziel ist, neue Blühstreifen anzulegen, um einen Beitrag gegen das Insektensterben zu leisten. Marcel Müller-Meißner und seine Frau Janine träumen davon, 41.332 Quadratmeter in Wunstorf neu anzulegen, für jeden Einwohner einen.

Die Landwirtsfamilie Wegener aus Liethe will Flächen zur Verfügung stellen. Quelle: Imkerei Müller-Meißner

Am 20. Januar haben die Imker die Kampagne begonnen. Und schon innerhalb von zwei Tagen hatten sich die ersten drei Landwirte gemeldet, die bereit sind, Flächen zur Verfügung zu stellen, und zwar die Betriebe Heimberg, Wegener und Meinecke. „Wir haben alle drei Familien auf ihren Höfen besucht und einen super Einblick in ihren harten Familien-Hof-Alltag bekommen“, berichtete Janine Meißner.

Spenden sollen Projekt finanzieren

Trees for Bees organisiert das Saatgut für die Landwirte. Gesammelte Spenden sollen außerdem dabei helfen, den finanziellen Verlust der Landwirte zu verringern. Dafür wollen die Imker jetzt auch in den Ortschaften Spardosen in Form von Bienen aufstellen. Sie haben schon viele Anfragen bekommen und für die ersten 30 Quadratmeter auch schon eine Patin gefunden. Die Landwirte, die sie besucht haben, wären auch bereit, die Flächen für das Projekt noch zu vergrößern.

Der Luther Landwirt Heinrich Heimberg unterstützt die Mission Blühstreifen. Quelle: Imkerei Müller-Meißner

Die Luther haben zur ihrem Projekt auch eine Internetseite unter www.mission-bluehstreifen.de eingerichtet. Damit sprechen sie nicht nur weitere Landwirte und Spender an. Sie hoffen auch, dass sich vielleicht ganze Unternehmen die Blühstreifen bei einem sozialen Projekt zur Aufgabe machen.

Von Sven Sokoll