Luthe

Auf den Tag genau vor 60 Jahren haben Anneliese und Berndt Silbermann geheiratet. Daher feiert das Paar am heutigen Mittwoch, 21. Juli, seine Diamantene Hochzeit. Gibt es ein Rezept für diese lange Ehe? „Ich war immer glücklich und zufrieden mit meinem Mann und wollte nie einen anderen“, sagt sie. Und er: „Als ich sie kennengelernt habe, habe ich gleich gesagt, dass wir nicht streiten. Und wenn ich mal was sage, soll meine Frau es mir nicht übel nehmen. Nach einer Weile ist alles wieder gut.“

Jubelpaar feiert im kleineren Kreis

Gefeiert wird wie bei der Hochzeit im kleineren Kreis im Garten der Silbermanns in Luthe. Das Haus haben sie 1967 gekauft. Da war Sohn Thomas gerade drei Jahre alt. Auf ihn ist das Paar sehr stolz. Kennengelernt haben sich die Jubilare beim Tanzen in der Wedemark, ihrer Heimat. Die Verlobung war im August 1960, die Hochzeit folgte am 21. Juli 1961 wie es sich gehört im weißen Brautkleid und mit Anzug. Das Essen war selbst gekocht. Die Hochzeitsgesellschaft feierte in Annelieses Elternhaus. „Wir wohnten alle in einem Haus mit Vater, meinem Bruder und dessen Familie. Leider ist meine Mutter schon früh verstorben“, bedauert Anneliese Silbermann.

Jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit gefahren

Ihr Mann hat beruflich zunächst als Lebensmittelkaufmann gearbeitet und später 32 Jahre bei Volkswagen. Anneliese Silbermann ist ausgebildete Buchhalterin und war zunächst fünf Jahre im Büro bei Karstadt in Hannover tätig. Nach dem Umzug nach Luthe hat die heute 83-Jährige im Steuerbüro bei Schaer gearbeitet. „Ich bin immer mit dem Rad nach Wunstorf gefahren“, erinnert sie sich. Sie sei immer gerne berufstätig gewesen.

Eisenbahnen gehört seine Leidenschaft

Ihr 86-jähriger Ehemann gerät ins Schwärmen, wenn er auf seine Hobbys angesprochen wird: Eisenbahnen. „Schon als Kind habe ich mit Eisenbahnen angefangen“, sagte der Jubilar. Früher fuhr eine große Gartenbahn in einer Schweizer Landschaft durch Silbermanns Garten, die er zu Pfingsten auch bei Offenen Pforte der Region Hannover öffentlich präsentierte. Aber die Gesundheit lässt bei beiden nicht mehr alles zu. Auch eine Modelleisenbahn gehört zu Silbermanns Steckenpferden.

Bunte Vögel zwitschern in der Voliere

Dazu zählt auch die Zucht von bunten Singvögeln aus fernen Ländern, die sich in einer Voliere tummeln. „Das habe ich schon im Alter von zehn Jahren angefangen und war auch viele Jahre im Vogelzuchtverein“, betonte der 86-Jährige. Auch das Briefmarkensammeln gehörte zu seinen Leidenschaften – ebenso die Zucht von Orchideen, Tillandsien (gehört zu den Bromelien) und dem Dickblattgewächs Sempervivum. Anneliese Silbermann liest gerne und hat sich immer gerne um den Garten gekümmert.

Im Käfer ging es nach Österreich

Früher sind beide auch gerne gereist – anfangs zum Camping nach Österreich. „Mit einem vollgestopften Käfer und dem Kind obendrauf“, erzählte sie. Fünfmal waren sie in Graubünden in der Schweiz. Dort gab es besondere Züge, die der 86-Jährige auch in seiner Sammlung hat. „Doch die Schweiz ist sehr teuer geworden“, sagt Silbermann. Eines bedauert er: Viele Freunde aus seinen Vereinen sind bereits gestorben. Daher habe er seine Briefmarkensammlung auch verkauft.

Von Anke Lütjens