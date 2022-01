Wunstorf

Die Kirchengemeinde Corvinus freut sich über einen neuen Raum der Begegnung. Deshalb lädt sie für Mittwoch, 26. Januar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zur Eröffnungsfeier in das das neue Pfarr- und Gemeindebüro an der Arnswalder Straße 20 ein. Alle Interessierten sind bei Sekt und Saft willkommen, um sich selbst ein Bild vom neuen Gesicht des Büros zu verschaffen. Es gilt die 3-G-Regel.

„Etwas versteckt, links vorbei an der Kirche führte bislang der Weg zum Pfarr- und Gemeindebüro der Corvinuskirche. Das war für manch unkundigen Besucher nicht ganz einfach zu finden“, schreibt Carsten Liersch vom Kirchenvorstand. Und auch die Möblierung war schon etwas in die Jahre gekommen. Das hat sich nun geändert: Anfang des Jahres haben Pastorin Franziska Oberheide und die Pfarrsekretärin Sandra Steinig ihr neues, gemeinsames Büro direkt im Gemeindehaus bezogen.

Neue Möbel und frische Farbe bringen Wohlfühlfaktor

Mit hellen, neuen Möbeln und frischer Farbe an den Wänden lädt es auch die Gemeindemitglieder zum Besuch und vielleicht zu einem Gespräch ein. Ein weiterer Vorteil ist die Barrierefreiheit. So können auch Menschen mit Gehbehinderung das Büro problemlos erreichen. „Dieser Raum soll auch ein Ort für Begegnungen sein. Wer einfach nur einmal so vorbeischauen möchte, ist herzlich eingeladen, dies zu tun“, sagt Pastorin Oberheide. Und vielleicht ergeben sich dann ja so manches inspirierende Gespräch und neue Ideen für die Gemeinde.

Die Sekretärin Sandra Steinig ist dienstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr unter Telefon (0 50 31) 7 22 22 im Büro erreichbar.

Von Anke Lütjens