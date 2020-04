Hagenburg

Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in den Edeka-Markt an der Langen Straße in Hagenburg eingedrungen. Wie sich eingrenzen ließ, hebelten die Unbekannten zwischen 2.15 und 2.20 Uhr die Eingangstür aus Glas auf und stahlen Tabakwaren aus dem Bereich an der Kasse. Die Polizei konnte bisher noch keine näheren Angaben dazu machen, welcher Schaden an der Tür entstand und welchen Wert die Beute hat. Sie bittet mögliche Zeugen, sich mit Hinweisen an das Kommissariat in Stadthagen unter Telefon (05721) 40040 zu wenden.

Von Sven Sokoll