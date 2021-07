Hagenburg

Rund 15 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer erhalten derzeit den Verkauf der Produkte vom Milchhof Teigeler aufrecht. Bei einem Einbruch in der vergangenen Woche waren die vier Verkaufsautomaten stark beschädigt worden. Ein Abverkauf der Produkte vom landwirtschaftlichen Betrieb war somit nur noch eingeschränkt möglich. Kurz darauf haben sich Freiwillige aus der Dorfgemeinschaft über eine WhatsApp-Gruppe organisiert und den Teigelers angeboten, den Verkauf zu übernehmen.

Vermutlich am Donnerstagabend, 24. Juni, brachen die Täter ein und zerstörten die Automaten in Sandra Teigelers Milchhütte. Quelle: Kathrin Götze

Hofbesitzerin Sandra Teigeler ist gerührt

„Das ist natürlich Eigennutz“, sagt Wilhelm Schaer und schmunzelt. „Wir wollen schließlich weiterhin unsere Milch bekommen.“ Er und seine Frau Andrea haben die erste Schicht am Donnerstag übernommen. Über so viel Hilfsbereitschaft war Hofbesitzerin Sandra Teigeler zu Tränen gerührt: „Wir sind so glücklich über die enorme Hilfe.“ Täglich von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr können Kunden jetzt wieder die Milchhütte der Teigelers ansteuern.

Auch Jugendliche der Jungschar der Kirchengemeinde Altenhagen-Hagenburg haben sich für die jeweils zweistündigen Schichten auf dem Hof eingetragen. „Das ging ganz schnell“, sagt Andrea Schaer. Innerhalb von einer Stunde konnte die Gruppe einen gemeinsamen Plan erstellen. Nach einer kurzen Einweisung durch die Landwirte hat die Gruppe sich sofort an die Arbeit gemacht.

Von Luisa Wellenbrock