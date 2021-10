Wunstorf

Die Stadtwerke Wunstorf verzeichnen derzeit viele Nachfragen verunsicherter Verbraucher wegen der Turbulenzen auf den Energiemärkten. Die Großhandelspreise für Strom und stärker noch für Gas sind seit Wochen massiv angestiegen, weil das Angebot derzeit nicht der Nachfrage entspricht.

Nach den Beobachtungen des Wunstorfer Versorgers haben sich einige Anbieter aus den Vergleichsportalen zurückgezogen. Sie wollen ihre Preise neu kalkulieren, bevor sie wieder Verträge für neue Kunden anbieten. Drastischer gehe ein anderer Teil der Billiganbieter vor: „Mitunter werden bestehende Lieferverträge ohne Vorwarnung gekündigt, um Kunden mit günstigen Verträgen loszuwerden“, schreiben die Stadtwerke in einer Pressemitteilung.

Welle von Insolvenzen befürchtet

Nach den ersten Insolvenzanträgen rechnet der Wunstorfer Versorger damit, dass eine ganze Reihe von Discount-Anbietern auf der Strecke bleiben könnte. Die Vertriebschefin Heike Kröger rät deshalb, bei der Wahl eines Lieferanten kritisch zu bleiben und insbesondere extrem günstige Tarife und hohe Boni immer zu hinterfragen. Kommunale Versorger wie die Stadtwerke legten nicht nur ein hohes Augenmerk auf die Versorgungssicherheit, sondern engagierten sich darüber hinaus auch vielfältig vor Ort.

Auf dem Gasmarkt sind die Stadtwerke im Wunstorfer Stadtgebiet der Grundversorger. Bei Kündigungen oder Insolvenzen springen sie immer ein, wenn der bisherige Lieferant die Segel streicht. „Wir lassen die Betroffenen nicht im Regen stehen und sorgen unbürokratisch für eine zuverlässige Gasversorgung. Betroffene Kunden werden von uns angeschrieben und der Grundversorgungsvertrag wird bestätigt“, sagt Henning Radant, der Geschäftsführer der Stadtwerke. Es könne sich dann aber ein Wechsel in einen anderen Tarif lohnen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Preise werden moderat steigen

Das Wunstorfer Unternehmen muss seine Tarife für das Jahr 2022 wegen der gestiegenen Einkaufspreise und der CO2-Abgabe auch neu berechnen. Radant kündigte aber an, dass der Anstieg vergleichsweise moderat ausfallen wird. Denn die Stadtwerke haben eine langfristige Beschaffungsstrategie, mit der die aktuellen Spitzen an den Börsen nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden müssen. Die Kundinnen und Kunden sollen zudem transparent nachvollziehen können, wie die Preise entstanden sind

Von Sven Sokoll