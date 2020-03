Wunstorf

In einem Mehrfamilienhaus des Bauvereins an der Küsterstraße ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein kleiner Küchenbrand entstanden. In einer Erdgeschosswohnung brannten Würstchen in einem Topf auf dem Herd, woraufhin die Mieterin vor Schreck die Wohnungstür hinter sich zuzog. Den 21 Feuerwehrleuten gelang es aber, in die Küche zu kommen, ohne Schäden an Fenster und Rollladen zu verursachen. Weil nur wenig Rauch entstand, konnten die anderen Bewohner des Hauses in ihren Wohnungen bleiben. Der Feuerwehreinsatz war nach einer guten halben Stunde beendet.

Von Sven Sokoll