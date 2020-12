Wunstorf

Die Evangelische IGS hat eine Belohnung für ihre filmischen Aktivitäten erhalten. Als einzige Schule bundesweit ist sie zum Kurzfilmtag am 21. Dezember mit einem Kreativpreis ausgezeichnet worden. Damit würdigte die Jury das Konzept einer Kurzfilmwoche ab dem 14. Dezember mit eigenen Beiträgen in der Gesamtschule. Dafür hatten die Organisatoren eigens einen speziellen Ort in der Schulbibliothek eingerichtet und eine große Filmklappe zur Dekoration bauen lassen. Da ein Teil der Schüler wegen Corona daheim bleiben musste, konnte er die Filme auch auf der Schulhomepage sehen.

Zu sehen waren Filme aus unterschiedlichen Wahlkursen, aber auch aus dem Spanisch- und dem Kunstunterricht. Bei seiner Andacht zeigte der fünfte Jahrgang Filme zu Wochensprüchen im Advent. Auch die Arbeitsgemeinschaft Schulwald stellte ihr Projekt filmisch vor, und die Produktionen aus dem inklusiven Projekt mit der Paul-Moor-Schule gehörten zum Programm. Spontan sind während der Woche dann auch noch weitere Filme entstanden.

„Unser Ziel war es, die vielen tollen Schülerproduktionen der letzten Jahre sichtbar zu machen und den Kurzfilm zu feiern“, sagte Christina Nur, die die Kurzfilmtage mit Nicole Metzing und Jan Busch vorbereitet hat.

Von Sven Sokoll