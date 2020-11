Evangelische IGS Wunstorf informiert online zur Oberstufe

Wunstorf

Die Evangelische IGS Wunstorf verlegt ihren Informationsabend für Eltern und Schüler der neunten und zehnten Klassen ins Netz. Sie informiert in einem zweigeteilten Onlineformat zum Übergang in der Sekundarstufe II. Ab Freitag, 20. November, um 16 Uhr finden Interessierte eine Präsentation mit allen notwendigen Informationen zur Oberstufe unter www.evangelische-igs-wunstorf auf der Internetseite der Schule.

Am Dienstag, 24. November, gibt es zwei Optionen, in Videokonferenzen Nachfragen zu klären. Sollten Fragen offen bleiben oder sich im Nachgang ergeben, können sich die Fragesteller mit einer Mail an die Schule wenden. Die Adresse lautet: oberstufe@igs-wunstorf.de. Die beiden Videokonferenzen finden von 18 bis 19 Uhr und von 19.30 bis 20.30 Uhr statt. Die Links zu den Videokonferenzen werden über die Internetseite unter „Aktuelles Oberstufe“ veröffentlicht. Auch Schüler anderer Schulen können sich über die Oberstufe und das Fächerangebot informieren.

Von Anke Lütjens