Wunstorf

Die Evangelische IGS Wunstorf nimmt am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. Februar, Anmeldungen für die Oberstufe im Schuljahr 2022/23 entgegen. Die Anmeldeunterlagen können auf der Website unter www.evangelische-igs-wunstorf.de unter dem Punkt „Unterricht/Oberstufe/Anmeldung zur Oberstufe“ heruntergeladen werden. Diese müssen dann an den genannten beiden Tagen in den gelben Briefkasten vor dem Hauptgebäude auf dem Schulhof eingeworfen werden.

Die Schule steht trotz der aktuellen Corona-Situation für Beratungen im Zusammenhang mit dem Übergang in die Oberstufe zur Verfügung. Dazu können Telefongespräche oder eine Videokonferenz vereinbart werden. Entsprechende Termine können unter Telefon (05031) 940111 oder per E-Mail an oberstufe@igs-wunstorf.de vereinbart werden.

Von Anke Lütjens