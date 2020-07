Wunstorf

Dieser Abiturjahrgang geht in die Geschichte der Evangelischen IGS Wunstorf ein. Es ist der erste unter kirchlicher Trägerschaft. Außerdem stellte die Corona-Krise Lehrkräfte sowie Prüflinge vor besondere Herausforderungen. Alle 34 Schülerinnen und Schüler erhielten am Freitagnachmittag in einer Feierstunde in der Sporthalle ihr Reifezeugnis. „Dass alle bestanden haben ist keinesfalls ein Corona-Bonus “, betonte Schulleiterin Elke Helma Rothämel in ihrer kurzweiligen Rede, die sie im Wechsel mit Oberstufenleiterin Sandra Bertl hielt.

„Lernen lebt von Beziehungen“

Die letzten Wochen hätten gezeigt, dass nicht alles digitalisierbar ist“, sagte Rothämel. „Lernen lebt von Beziehungen. Schule ist der Austausch im Miteinander.“ Und die anfängliche Begeisterung sei schnell gewichen. Die Zahl der Eingeloggten beim Home-Schooling nahm ab, dafür die Zahl derer, die ihre Kamera ausstellten, zu, berichtete sie augenzwinkernd. Und die Oberstufenleiterin ergänzte, dass sie bis zuletzt die Lesekompetenz der Abiturienten geschult habe. Für den weiteren Lebensweg forderte die Schulleiterin die Jugendlichen auf, mutig zu sein: „Bleiben Sie offen, demokratisch, menschlich und dabei immer gerecht.“

Zur Galerie Dieser Abiturjahrgang der Evangelischen IGS Wunstorf bleibt unvergessen: Es wird immer der erste in kirchlicher Trägerschaft bleiben. Alle Schülerinnen und Schüler bestanden das Abitur.

Eltern räumten Steine aus dem Weg

Wie viel Spaß die Oberstufenschüler auf dem Weg zum Abitur hatten, verdeutlichte Sven Harmjanz als Sprecher der Lehrkräfte. Er erwähnte die Fahrt nach Budapest. Als Elternsprecherin erinnerte Rita Sievers an die Vielzahl von Ausschüssen, die zum Aufbau der Schule gegründet wurden. Und der Schulelternratsvorsitzende Peter Schreiber zauberte für die Schulleiterin ein besonders Geschenk aus der Tasche: einen der Pflastersteine, die Eltern 2013 gemeinsam für den Fahrradparkplatz beiseite räumten. Schülersprecherin Nora Landgraf bedankte sich bei den Tutoren. Sie hätten ihnen den Glauben mitgegeben, nicht im religiösen Sinne, sondern vielmehr den Glauben an sich selbst. „Ihr wart immer für uns da.“

Schulelternratsvorsitzender Peter Schreiber überreicht Schulleiterin Elke Helma Rothämel einen Pflasterstein aus dem Jahr 2013. Quelle: Rita Nandy

„Sie können stolz auf Ihre Abiturienten sein“

Ein Lob gab es auch von Gerd Brinkmann, dem pädagogisch-theologischen Leiter des Schulwerks. „Sie können stolz sein auf Ihre Abiturienten.“ Für hervorragende Leistungen im Fach evangelische Religion zeichnete er Senay Senol aus. Sie hatte im Abitur eine 1+ geschrieben. Eine glatte Eins erreichte Luisa Langerbeck.

Abiturjahrgang 2020 Ihr Abitur bestanden haben: Lara Boroski, Sarah Borelli, Magdalena Budde, Julius Coldewey, Kevin Deder, Florian Donner, Carina Föltz, Stefania Föst, Lisa Gorges, Julia Gösser, Ines Hafermann, Celine Hansing, Annemiek Heider, Niklas Janaschke, Finnja Jellen, Etienne Kaden, Nora Landgraf, Luisa Langerbeck, Leon Lepczynski, Jonas Linke, Sebastian Lippold, Johanna Manke, Lukas Manke, Ali Nehme, Malte Quintel, Christopher Rupp, Jakob Schermer, Senay Senol, Vanessa Sievers, Onur Sömö, René Springmann, Leona Statovci, Jonna Theuer, Benedikt Wagner.

Finnja Jellen ist Jahrgangsbeste

Ortsbürgermeister Thomas Silbermann ehrte im Namen der Stadt Finnja Jellen. Die Jahrgangsbeste erzielte die Note 1,4. Sie wird ein Hochbaustudium an der Technischen Universität Aachen beginnen, erzählte die Schulleiterin. Malte Quintel stach durch sein Engagement und hohe Leistungsbereitschaft hervor. Michael Cloidt, stellvertretender Fördervereinsvorsitzender, würdigte das besondere soziale Engagement von Senay Senol, Florian Donner, Lisa Gorges, Magdalena Budde, Nora Landgraf und Onur Sömö.

Eine anerkennenswerte Leistung hat auch Sebastian Lippold erzielt, berichtet Elke Helm Rothämel. Er setzte sich bei einem anspruchsvollen Assessmentcenter als einziger Gesamtschüler durch und beginnt ein duales Studium bei einer Bank in Hamburg. Dafür brauche er nicht einmal sein Abiturzeugnis vorlegen. „Wir suchen Persönlichkeiten“ sei das Auswahlkriterium gewesen.

Jahrgangsbeste: Finnja Jellen. Quelle: Rita Nandy

