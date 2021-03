Wunstorf

Die Wäscherei im Hof Hindenburgstraße 29b betreibt der Verein Ex & Job Soziale Dienstleistungen seit 2011. Diese bietet seit Kurzem einen neuen Service an: Die Mitarbeitenden reinigen und waschen Pferdedecken, Hunde- und Katzendecken sowie Hundekissen. Auf Wunsch werden die Decken auch imprägniert. Vor dem Waschen entfernen die Mitarbeiter die Tierhaare manuell. Die Decken trocknen anschließend an der Luft.

„Vorher haben wir die Wäscherei mehr für den Eigenbedarf genutzt. Dann hat unser Geschäftsführer Christian Daudert das Konzept weiterentwickelt und auf eine breitere Basis gestellt“, sagt Nicole Watermann-Ulrich. Sie „schmeißt“ nach den Worten von Florian Schmidt den Laden. Der Sozialpädagoge leitet bei Ex & Job den Bereich Hauswirtschaft und Dienstleistungen. „Wir schaffen etwa 15 bis 20 Decken in sechs Stunden“, so Watermann-Ulrich weiter.

Tätigkeit gibt Menschen eine Perspektive

Die Tätigkeit in der Wäscherei sowie in der Nähwerkstatt gibt Menschen mit zum Teil schweren psychischen Beeinträchtigungen sowie Langzeitarbeitslosen eine Perspektive. „Sie erhalten eine Tagesstruktur und eine sinnvolle Beschäftigung“, sagt Daubert. „Ziel ist, unsere Klienten letztlich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“ Gerade arbeitet Watermann-Ulrich die fünf festen Mitarbeiter in hauseigenen Schulungen in die Arbeit ein. „Die Abläufe müssen gleich bleiben, bis jeder es kann und selbstständig übernehmen kann“, sagt sie. Außerdem üben diese auch Kundengespräche.

Wertschätzung spielt eine große Rolle

Ihre Mitarbeiter haben Spaß bei der Arbeit. „Ich kann mir nichts Besseres vorstellen und habe tolle Kollegen“, sagt eine von ihnen, die anonym bleiben möchte. „Wir lachen viel und sind oft an der frischen Luft.“ Überhaupt ist das Klima in den Werkstätten und auf dem Hof ein besonderes. „Wir gehen achtsam miteinander um und schätzen uns gegenseitig wert“, sagt Mitarbeiterin Ellen Winnecke. Das motiviere alle, „und wir haben das Gefühl, ernst genommen zu werden“, ergänzt ihr Kollege Franco Barrisi.

Nähwerkstatt hat mit Ostergeschäft gut zu tun

Die Wäscherei kooperiert auch eng mit der Nähwerkstatt auf dem Gelände, die kleinere Reparaturen an den Tierdecken ausführt. Unter Leitung von Christina Kroll arbeiten dort coronabedingt derzeit höchstens fünf Mitarbeiter. Sie fertigen unter anderem Taschen, Autokissen, Badteppiche, Schürzen und Kinderkleidung an – und derzeit außerdem viele Hasen und Hühner für Ostern.

Wäscherei Ex & Job verwendet nur biologisch abbaubare Mittel

Die frisch renovierte Wäscherei ist von Februar bis September für die Decken in Betrieb, Annahme ist von 7 bis 15 Uhr. Für die Anlieferung und Abholung melden sich die Kunden unter Telefon (05031) 955314 an. Die Preise für das Waschen liegen je nach Art und Größe zwischen 4 und 14,50 Euro. Für die Reinigung der Pferdedecken steht eine Maschine zur Verfügung, demnächst kommt noch eine neue hinzu. „Wir arbeiten nachhaltig und ökologisch, verwenden nur biologisch abbaubare Reinigungsmittel“, erläutert Watermann-Ulrich.

Sie ist gelernte Hauswirtschafterin und seit rund vier Jahren bei Ex & Job tätig. Die Lutherin hat außerdem eine Ausbildung zur Tagespflegeperson und viele Fortbildungen absolviert. Außerdem hat sie die Trainingsküche ins Leben gerufen. „In der unterrichten wir Kochtraining und Ernährungslehre für psychisch kranke Menschen“, sagt sie.

Mitarbeiter können in Galerie ausstellen

Und noch etwas bietet die alte Hofanlage mit den Werkstätten: Eine Galerie, in der die Klienten ausstellen können. „Hier kann ich meine Hobbys verwirklichen“, sagt Barrisi, der bereits zum achten Mal seine Werke präsentiert. Zu sehen sind Zeichnungen und bemalte Boomerangs. Auch Teilnehmer aus der Reha und dem Wohnheim können ausstellen. „Das ist wichtig für einen selbst und hilft uns ebenso weiter wie die Arbeit“, macht Barrisi deutlich.

