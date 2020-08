Die FDP-Regionsfraktion will gegen die neue Verordnung stimmen, die für das Landschaftsschutzgebiet auf der Seefläche des Steinhuder Meeres in Wunstorf geplant ist. Die Liberalen fordern, dass in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses auch Meeresnutzer und die betroffenen Kommunen zu Wort kommen.