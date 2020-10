Facebook-Gruppe Mein Wunstorf sammelt Wichtelpäckchen für Senioren

Wunstorf

Ein Herz für Senioren zeigt erneut die Facebook-Gruppe Mein Wunstorf. Administrator Reinhard Seegers äußerte zunächst Zweifel, ob es coronabedingt auch in diesem Jahr eine Wichtelaktion geben solle. Doch die positive Resonanz der Mitglieder überzeugte ihn, die Aktion nicht ausfallen zu lassen. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich zahlreiche Unterstützer, die ein Weihnachtspäckchen packen wollen. In diesem Jahr sollen diese an die 75 Bewohner der Seniorenresidenz Am Kirschgarten in Klein Heidorn gehen. Kommen noch weitere 13 Pakete zusammen, gehen sie an die Seniorenwohngemeinschaft Luthe.

Bastelladen nimmt Pakete entgegen

Die Aktion wird etwas anders als in den Jahren zuvor ablaufen. Die Wichtelkinder dürfen coronabedint nicht bei der Übergabe der Geschenke dabei sein. Auch der Chor Singin’ friends darf nicht auftreten. In die Päckchen dürfen auch keine selbstgebackenen Kekse. Aber etwas Selbstgebasteltes ist erlaubt. Ebenso wie beispielsweise zartschmelzende Schokolade ohne Nüsse oder Krokant, ph-neutrale Pflegemittel ohne Duftstoffe und Gebäck. Der Wert der Spenden soll etwa 10 Euro betragen. Die gepackten Päckchen nimmt Petra Sommer vom Bastelladen an der Langen Straße bis Montag, 30. November, entgegen. Friedlies Reschke, Wilhelmstraße 40, stellt zur kontaktlosen Übergabe außerdem eine Kiste vor ihr Büro. Sollte das Büro nicht besetzt sein, bittet sie um eine Nachricht per SMS an die Telefonnummer (01 72) 7 79 47 03.

Von Rita Nandy