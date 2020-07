Die Facebook-Gruppe „Wir sind Wunstorf – gemeinsam sind wir stark“ trifft sich am Sonntag, 5. Juli, zum Müllsammeln. Die Mitglieder säubern diesmal das Gelände an der Senator-Kraft-Straße und rund um den Baggersee.

Überall in der Stadt, wie am Luther Ohr, findet sich achtlos weggeworfener Müll. Die Facebookgruppe „Wir sind Wunstorf – gemeinsam sind wir stark“ trifft sich jeweils am 1. Sonntag im Monat zum Müllsammeln. Quelle: Rita Nandy