Wunstorf

Für seine Unfallflucht am Sonnabendvormittag muss sich nun ein Autofahrer aus dem Bereich Minden verantworten. Er hatte gegen 10.40 Uhr beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines an der Straße Am Hasenpfahl in Wunstorf geparkten Daimler-Benz beschädigt. Anschließend fuhr er weiter. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und sich sein Kennzeichen gemerkt. Sie informierten die Polizei, die den Fahrer ermitteln konnte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Von Rita Nandy