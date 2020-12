Familie Bombien bewohnt die ehemalige Synagoge Wunstorfs

Wunstorf

Als Volker Bombien vor 30 Jahren das Haus Küsterstraße 9 kaufte, war ihm bewusst, dass seine Familie ein Gebäude mit Geschichte bewohnen würde. „Es war für uns ein sehr seltsames Gefühl. Wir waren uns zuvor auch nicht ganz sicher, ob wir dieses Haus kaufen sollten“, erinnert sich der gebürtige Wunstorfer. Küsterstraße 9 ist die ehemalige Synagoge.

Eine Synagoge gab es in Wunstorf ab 1810 an der Nordstraße 14: Ein Bethaus mit Schule und Lehrerwohnung. Nach 102 Jahren verkaufte die Gemeinde das inzwischen baufällige Haus. Sie erwarb die Immobilie an der Küsterstraße und baute es ab 1913 als Synagoge, Schule und Wohnhaus um. Auch eine Mikwe, ein rituelles Tauchbad, wurde eingerichtet. Die Schule bestand aus einem Klassenraum und einem Lehrerzimmer. Im ersten Stock befand sich die Lehrerwohnung, im zweiten die Hausmeisterwohnung.

SA-Männer hängten sich an die Kronleuchter

Am Tag nach der Pogromnacht vom 9. November 1938 begann in Wunstorf die massive rassistische Verfolgung. In Wunstorf lebten zu der Zeit noch 27 Menschen jüdischen Glaubens. Nach Augenzeugenberichten, die der Lehrer Heiner Wittrock zusammentrug, brachen auswärtige SA-Männer die Hintertür der Synagoge auf und legten Feuer. Als sie von Wunstorfer SA-Angehörigen erfuhren, dass im Obergeschoss die christliche Hausmeisterfamilie Heußmann wohnt, konnten sie das Feuer gerade noch rechtzeitig löschen. Die SA demolierte das Innere der Synagoge. Die Männer sollen sich an die Kronleuchter gehängt und sie aus der Decke gerissen haben. Außerdem zerschlugen sie den Schrein der Thora in der Apsis und sämtliches Inventar. Schließlich bauten sie noch aus dem Ofen, dem Ofenrohr und einem Umhang einen Rabbiner als Spottfigur. Die Thora-Rollen wurden später mit anderen Büchern vor der Stadtkirche verbrannt.

Hinter der Mauer ist die ehemalige Apsis mit den Spitzbogenfenstern zu erkennen. Im ersten Stock wohnte das Lehrerpaar. Quelle: Winfried Gburek

Vor 30 Jahren war das Haus nach Bombiens Beschreibung heruntergekommen, „geradezu verhunzt“, sagt er. Vieles sei zerstört oder kaputtsaniert gewesen. „Wir erneuerten zunächst die Fenster, um den ursprünglichen Zustand des Gebäudes von außen wieder herzustellen“, erzählt Bombien. Die Apsis der Synagoge mit den Spitzbogenfenstern, in dem einst die Thora aufbewahrt wurde, existiert noch. „Wir haben bei der Sanierung verkohlte Balken im zweiten Stock gefunden“, sagt Bombien. „Die Jüdische Gemeinde Hannover hat uns wissen lassen, dass sie verkohlt waren, weil der Brand gelöscht werden konnte.“ Die neuen Eigentümer fanden nur wenige Überreste aus der Synagogenzeit. „Ein paar Fliesen- und Kachelreste mit dem Davidstern haben wir der Gedenkstätte in Ahlem überbracht.“

Glückwunsch zum Kauf aus Israel

Bombien hatte während seiner Berufszeit Kontakte nach Israel. Als sich Besuch von dort ansagte, „wussten wir nicht, ob wir ihn überhaupt in diese ehemalige Synagoge einladen sollten, oder ob das vielleicht Ressentiments auslöst.“ Die Gäste hätten das Haus aber „völlig entspannt“ erkundet. „Sie beglückwünschten uns, dass wir das Gebäude auf diese Weise erhalten haben“, sagt Bombien.

Bis zur Deportation der Wunstorfer Juden 1942 stand die Synagoge als sogenanntes „Judenhaus“ unter der Verwaltung der Finanzbehörde. Dort wurden alle noch in Wunstorf verbliebenen Juden eingewiesen. 1945 musste die Stadt Wunstorf auf Anordnung des Gouverneurs der britischen Besatzungsmacht die Synagoge im Inneren instand setzen. Der Synagogenraum wurde von jüdischen Angehörigen der britischen Armee als Betsaal genutzt. Lehrer- und Schulzimmer dienten der Militärverwaltung als Lager. Der erste Stock stand dem Militär zur Verfügung. Am 12. April 1955 wurde das Gebäude von der britischen Treuhandgesellschaft an den Wunstorfer Elektromeister Johann Wach verkauft. Dem folgten zwei Familien, die die Synagoge als Wohnhaus nutzten, bevor Bombiens das Haus übernahmen.

Eine Informationstafel erinnert an die Geschichte der ehemaligen Synagoge. Quelle: Winfried Gburek

Tafel beschreibt kurz die Geschichte

Eine Informationstafel erinnert heute an die Geschichte des Hauses. Dort steht: „Jüdische Familien sind in Wunstorf ab dem 14. Jahrhundert nachgewiesen. Ab 1933 setzte eine sich ständig steigernde Judenverfolgung ein. 22 Juden retteten sich nach Übersee, andere blieben. Gottschall de Jonge wählte am 4. März 1938 den Freitod. Der frühere Senator Emil Kraft wurde im Konzentrationslager Auschwitz ermordet, seine Frau nahm sich das Leben. Ferdinand Blank starb am 28. November 1938 an den Folgen schwerer Misshandlung. 1941 wurden fünf Juden nach Riga deportiert, 1942 weitere 15 nach Trawniki. Die Deportationen endeten am 23. Juli 1942. „Insgesamt fielen 35 jüdische Mitbürger unserer Stadt dem Naziterror zum Opfer“, schreibt die Stadt auf der Tafel an der ehemaligen Synagoge. Eine Liste der bekannten jüdischen Familien ist im Internet aufwww.wunstorf.de, Suchbegriff „jüdische NS-Opfer“, zu finden.

Am Dienstag, 15. Dezember, legt die Stadt um 15 Uhr wieder Kränze am Mahnmal für die Wunstorfer Juden vor der Abtei nieder. An diesem Tag waren im Jahr 1941 die ersten Wunstorf Juden deportiert worden. Wegen der Corona-Pandemie hat die Verwaltung das Programm aber ebenso verkleinert wie den Teilnehmerkreis.

