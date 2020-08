Wunstorf

Dass Afrika in der Kunst mehr zu bieten hat als Masken und Schnitzereien zeigen die Shona-Skulpturen aus Simbabwe, dem ehemaligen Kolonialland Rhodesien. Das Ehepaar Kaleb Munemo und Anna Beisse-Munemo aus Garbsen stellt ab Sonntag, 30. August, eine Auswahl aus der Sammlung „Hinterlassene Spuren“ im Garten der Familie Bunkus/Hanke an der Barnestraße 107 in Wunstorf aus. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 27. September, dort zu sehen.

Zur Vernissage ab 15 Uhr spielt die Musikerin Sundari (Uli Meinholz) aus Hannover auf ihrer westafrikanischen Stegharfe. Zur Finissage erfreut der aus Gambia stammende Musiker Mo Bittaye aus Seelze mit seinen Trommelklängen. Zu sehen sind neuere Werke der Künstler Noah Tabo, Tawanda Makore, Sam Mabeu, Goodson Mlera, Edmore Sango, Thomas Nyamasoka sowie William Sachiti und Peter Kananji. Mit den beiden Letztgenannten hat Ngoni Munemo bis zu seinem Tode zusammengearbeitet.

Anzeige

Sammlung erinnert an Ngoni Munemo

Auf Ngoni Munemo geht die Skulpturensammlung „Hinterlassene Spuren“ zurück. Er war der Bruder von Kaleb Munemo. Der Künstler wurde 1953 geboren und starb bereits 2003. Munemo war Gründungsmitglied des jetzigen Cannon Patterson Arts Centers in Harare, der Hauptstadt Simbabwes. Später wurde er Mitglied der Tengenenge Künstlerkooperative und arbeitete mit namhaften Steinbildhauern wie John Takawira zusammen. Munemos Werke waren in der Nationalgalerie in Harare, in den USA und Deutschland zu sehen. Er unterrichtete junge Künstler in der Steinbildhauerei und war bis zuletzt Leiter einer Künstlerkooperative in Mabvuku.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Shona-Agent Kaleb Munemo. Quelle: Markus Holz (Achiv)

Vertreten wird Ngoni Munemo durch seinen Bruder und seine Schwägerin, die durch den Verkauf der Shona-Skulpturen Aids-Projekte in Simbabwe unterstützen. Kaleb Munemo arbeitet selbst nicht mehr als Künstler. Er ist Kunstagent. Anna Beisse-Munemo erhielt 2009 für ihr langjähriges Engagement in der Aids-Arbeit gemeinsam mit Alfred Biolek den Reminders Day Award.

Kunst entsteht Ende der Fünfzigerjahre

In Simbabwe befinden sich die Ruinen eines ehemals mächtigen Königreiches, „Great Zimbabwe“ genannt, nach dem sich der 1980 unabhängig gewordene Staat auch nennt. Außer diesen Steinbauten gibt es nach Beisse-Munemos Angaben kaum Hinweise auf weitere bildhauerische Aktivitäten über die Jahrhunderte hinweg. „Um so bemerkenswerter ist die Entwicklung der modernen Bildhauerkunst, die Ende der Fünfzigerjahre begann“, teilt Beisse-Munemo mit. Eine Kunstrichtung, die – im Gegensatz zur traditionellen Kunst mit ihren rituellen Funktionen – als reine Kunst, als l’art pour l’art, entstand.

Kunst aus Serpentin: Shona Art ist figürlich und lehnt sich an an die Mythen aus der Heimat der Künstler. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Die Shona-Skulpturen sind nach der Hauptbevölkerungsgruppe Simbabwes benannt. Sie haben laut der Veranstalter bereits frühzeitig das Interesse der Kunstwelt – vor allem privater Sammler – geweckt. Bei Ausstellungen in renommierten Häusern wie dem Museum of Modern Art in New York, dem Rodin Museum in Paris und auf den Weltausstellungen in Sevilla und Hannover sorgten sie für Aufsehen. Shona Art stellt eine Verbindung her zwischen den antiken Steinbauten mit den Vogelskulpturen „Great Zimbabwes“ und den neuen, von den Mythen der Shona geprägten Skulpturen aus Serpentin oder anderen Halbedelsteinen.

Künstler kommen auch aus anderen Ländern

Anfangs war der Begriff Shona Art hilfreich bei der Etablierung in der Kunstwelt, aber der ethnische Aspekt stimmt nach Angaben der Munemos nicht mehr. Shona ist ein Sammelbegriff für die Volksgruppen Simbabwes, die der Sprachgruppe der Bantu angehören. Der Begriff Shona-Kunst erweckt den Eindruck, dass alle Künstler den Shona angehören. Viele Bildhauer sind jedoch durch die Auswirkungen der Kolonialpolitik, Kriege, Hunger und auf der Suche nach einem Arbeitsplatz aus Malawi, Sambia, Mosambik und Angola ins heutige Simbabwe gekommen. Ferner werde der Begriff nicht dem individuellen Werk der einzelnen Künstler gerecht, teilt Beisse-Munemo mit. Sie wollen ihre Kunst als Ausdruck ihrer individuellen Kreativität verstanden wissen.

Von Anke Lütjens