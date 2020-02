Hagenburg

16 Brände, neun technische Hilfeleistungen, elf Fehlalarme sowie zwei Brandsicherheitswachen: Diese Bilanz von insgesamt 38 Einsätzen hat Ortsbrandmeister Christian Röhl in der Jahresversammlung der Feuerwehr Hagenburg-Altenhagen gezogen. Besondere Einsätze waren unter anderem der Flächenbrand an der Wildtierstation Sachsenhagen, der Brand einer Gartenlaube in Altenhagen, bei dem ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser verhindert werden konnte, sowie ein Verkehrsunfall in Hagenburg.

Einsatzkräfte üben in Häusern

Auch mehrere Türöffnungen für den Rettungsdienst stehen in der Statistik. Im Vordergrund der Ausbildung stand die Schulung an neuen Geräten zur Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen. Viele Ausbildungsstunden leisteten die Aktiven beim Kennenlernen und Üben mit dem neuen Tanklöschfahrzeug, das die Ortsfeuerwehr im vorigen Jahr erhalten hat. Auch Einsatzübungen in Häusern absolvierten die Einsatzkräfte.

Der traditionelle Tannenbrand sowie eine Fahrradtour standen ebenfalls auf dem Programm wie auch der Laternenumzug zusammen mit dem Spielmannszug Hagenburg. Bei dem von der Gemeinde organisierten Müllsammeltag beteiligten sich alle Abteilungen der Wehr. Die Feuerwehr präsentierte sich zudem beim Gottesdienst „ Happy Nicolai“ und stellte ihre Arbeit vor.

Feuerwehr ehrt und befördert

Auch Ehrungen standen an diesem Abend auf der Tagesordnung. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Jörg Wunnenberg und Abschnittsleiter Joachim Muth zeichneten Dirk Kutschker und Gerald Banse für 25-jährige aktive Mitgliedschaft mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen in Silber aus. Walter Aulich, Werner und Heinrich Schweer, Heinz Metzker, Wilhelm Lübking, Wilhelm Bührmann und Karl-Wilhelm Möller erhielten das Abzeichen des Niedersächsischen Landesfeuerwehrverbands für langjährige Mitgliedschaft.

Eine Ehrung für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft erhielten Hans Bednarz, Wilhelm Diele, Dietrich Knoke, Ronald Macken und Friedrich Meyer. Seit 40 Jahren förderndes Mitglied sind Dieter Alsleben, Uwe Becker, Wolfgang Borchers, Franz-Dieter Bredthauer, Wolfgang Busse, Hans Hermann Fahlbusch, Horst Gramberg, Heinrich Hilscher, Rainer Neumann, Adalbert Schwarzer, Wolfgang Teschner, Josef Vorderwühlbecke, Wilfried Wesemann und Hans-Jürgen Wilkening.

Rudolf Nolte und Wilhelm Schweer unterstützen die Ortsfeuerwehr seit 25 Jahren. Wunnenberg beförderte Lukas Möller zum Feuerwehrmann und Katrin Rose zur Oberfeuerwehrfrau.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens