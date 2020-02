Feuerwehr Wunstorf fällt Bäume an der Barnestraße

Sturmtief Sabine hält die Feuerwehren weiterhin in Atem. Einsatzkräfte mussten an der Barnestraße/Ecke Georgstraße in Wunstorf mehrere Bäume fällen. Die Drehleiter kam zum Einsatz. Auch an der Corvinuskirche musste die Feuerwehr Bäume fällen.