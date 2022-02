Wunstorf

Die dritte Sturmnacht innerhalb weniger Tage hat in der Nacht zu Montag mit dem Sturmtief „Antonia“ in Wunstorf nur zu einem Feuerwehreinsatz geführt. An der Emil-Fricke-Straße in der Oststadt hatten sich ein paar Dach- und Firstziegel gelöst. „Die Sturmböen waren auch deutlich schwächer ausgefallen als in den ersten beiden Nächten.“ Der Polizei waren nur noch ein paar umgekippte Bäume bekannt, um die der städtische Baubetriebshof sich jetzt gekümmert hat.

Von Sven Sokoll