Wunstorf

Am frühen Sonntagabend ist eine Familie durch einen dumpfen Knall aufgeschreckt worden. Der Grund: In einem Reihenhaus an der Saarstraße war es zu einer Verpuffung an der Heizung gekommen. Wie der Familienvater berichtete, knallte es dumpf und laut, worauf er sofort nach seinen Kindern im Obergeschoss schaute und seine Familie samt Hund in Sicherheit brachte. Beim Verlassen des Hauses sperrte er den Gashaupthahn zu und schaltete die Heizung mit dem Hauptschalter ab. Die alarmierte Feuerwehren aus Blumenau und Luthe kontrollierten die Luft und belüfteten das Gebäude. Auch ein Mitarbeiter des Energieversorgers kam. Austretendes Gas oder gar einen Brand stellte aber keiner von beiden fest.

Von Florian Hake