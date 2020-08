Luthe

Gegen Mitternacht ist die Feuerwehr Luthe in der Nacht zu Freitag zu einem Laubenbrand in der Gartenkolonie Am Lehmstich gerufen worden. Dort brannte eine etwa 30 Quadratmeter große Laube, die die Besitzer erst in diesem Sommer erbaut hatten. Das Feuer bekämpfte die Feuerwehr mit drei C-Strahlrohren und setzte drei Trupps mit Atemschutzgeräten ein.

Eine besondere Herausforderung für die Freiwilligen unter dem Kommando von Ortsbrandmeister Marin Ohlendorf war, dass solche Gelände schwer zugänglich und eng bebaut sind. Das Feuer drohte dann auch auf einen Bauwagen am angrenzenden Grundstück überzugreifen, was die Brandschützer aber verhindern konnten. Zunächst war auch unklar, was in den Lauben gelagert wird; Gasflaschen oder Farben und Lacke hätten für die Einsatzkräfte gefährlich werden können.

Eine Gartenlaube brennt in Luthe. Quelle: Florian Hake

Noch in der Nacht nahm der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover die Ermittlungen auf, um die genaue Entstehung zu ermitteln. Eine Schadenhöhe stand zunächst nicht fest. Verletzt wurde niemand. Vorsichtshalber stand für die Einsatzkräfte aber ein Rettungswagen bereit.

Von Florian Hake