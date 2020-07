Wunstorf

Die Feuerwehr Wunstorf ist am Freitagmorgen zu einem Brand an der Straße In den Ellern ausgerückt. Unter einer Brücke hatte ein Mann Sachen verbrannt. Der Alarm ging um 5 Uhr ein, weil ein Zeuge Rauch entdeckt hatte. Nach Angaben der Feuerwehr, die mit den Besatzungen von zwei Fahrzeugen vor Ort war, hatte ein Mann unter der Auebrücke widerrechtlich ein Feuer gemacht und Sachen verbrannt. Er wurde aufgefordert, das Feuer zu löschen. Die Polizei nahm die Personalien auf. Nähere Angaben konnte die Polizei am Freitagnachmittag noch nicht geben.

Von Markus Holz