Steinhude

Es ist eine sehr lebendige Reise zurück ins Steinhude des 19. Jahrhunderts: Das Fischer- und Webermuseum präsentiert ab sofort seine neue Dauerausstellung zum Handwerk der Blaudruckerei. Zu sehen sind alte Schätze aus der Steinhuder Stoffdruckerei und Färberei Behling. Die Familie betrieb das einst weit verbreitete Gewerbe bis 1915 in Steinhude. Der Nachfahre Dieter Thiele hat viele Stücke der Ausstellung als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

Blaumachen an einem Montag, grün und blau schlagen, das blaue Wunder erleben – das sind Redewendungen, die sich bis heute erhalten haben. Die Quellenlage ist nicht eindeutig, aber Redensarten wie diese könnten ihren Ursprung durchaus in der Welt der Blaudruckerei haben. Das „blaue Wunder“ zum Beispiel: Es soll der Moment sein, in dem ein gefärbtes Leinentuch durchgetrocknet ist, tief blau wird und in dem das Druckmuster so richtig zur Geltung kommt. Wobei Druckmuster eigentlich falsch ist. Der Weg zum fertigen Muster ist ein ganz anderer als der, den wir landläufig im Kopf haben.

Anzeige

Beim Blaudruck wird nichts gedruckt

Beim Blaudruck wurde nichts aufgedruckt. Blaudruck war das Färben von Leinen und Mischgewebe mit dem teuren Farbstoff Indigo. Die Kunst bestand darin, eben die Stellen nicht einzufärben, die später das Muster ergeben. Das war kompliziertes Handwerk und geht zurück auf einen „frühen Fall von Wirtschaftsspionage“, wie es Verena Walter-Bockhorn vom Fischer- und Webermuseum am Mittwoch ausdrückte. Färbereien aus Deutschland entsandten ihre Gesellen in die Niederlande und nach England. Beide Länder hatten viel früher als deutsche Kleinstaaten über ihre Kolonien und Handelsgesellschaften Zugang zu den Rohstoffen und Techniken, die es beim Blaudruck braucht. Deutsche Meister ließen dieses Wissen von ihren Gesellen stehlen.

Alle Exponate sind aus Steinhude

Wie Friedrich Conrad Behling an dieses Wissen gekommen ist, ist nicht überliefert. Er gründete 1825 eine Färberei in Steinhude, weil dort schon zu seiner Zeit hochwertiges Leinen hergestellt worden ist. Die Manufaktur war bis zum Niedergang der Blaudruckerei 1915 in Betrieb. Einige der Druckplatten, die ab sofort im Museum zu sehen sind, stammen noch aus seiner Gesellenzeit. Dieter Thiele, Ehrenvorsitzender des Fördervereins, hat sie bewahrt. Sein Großvater Herbert Thiele hatte 1920 Martha Behling geheiratet. Seitdem trägt Familie Thiele den Beinamen Färber.

Zurück zum Handwerk: Thiele hat dem Museum rund 80 Druckplatten geliehen. Die Platten aus hartem Birnbaumholz enthalten das Muster. Sie wurden mit einem hochgiftigen Cocktail aus Chemikalien bestrichen, dem sogenannten Papp, und auf den Stoff gepresst. Das Muster mit dem Papp imprägnierte jene Stellen, die beim Färben kein Indigo annehmen sollten. Allein die Herstellung des Papp ist eine erstaunliche Geschichte. Jede Färberei hatte ihr eigenes Rezept. Die Herstellung dauerte ein halbes Jahr.

Kleine Ausstellung mit viel Wissenswertem

Eine andere Geschichte ist die Herstellung der Druckplatten, in der Fachsprache Model. Die frühen Stücke sind noch das Ergebnis hoher Formenschnitzkunst. Bei späteren Exponaten wurden die Muster mit feinen Messingdrähten ins Holz eingearbeitet. Das Museum kann Dank der günstigen Umstände Textilien mit Druckmustern zeigen, zu denen es noch die originalen Modeln gibt. Es informiert über die Geschichte des Blaudrucks, über die Blaudruck-Hochburgen in Deutschland, die Rohstoffe und die Werkzeuge.

Zur Galerie Indigo, Model, Leinen: Das ist in der neuen Blaudruck-Ausstellung im Fischer- und Webermuseum Steinhude zu entdecken.

Ein halbes Jahr haben Verena Walter-Bockhorn und die Ehrenamtlichen vom Förderverein an der Ausstellung gearbeitet. Sie ist in die sogenannte Arbeitsstube integriert und bleibt dauerhaft aufgebaut. Stücke über die in Steinhude weit verbreitete Weberei, Stickerei und Spinnerei mussten dafür etwas in den Hintergrund treten. Finanzpartner des Museums sind die VGH-Stiftung, die sich mit 2500 Euro an der Präsentation der Exponate beteiligt hat, und die Schaumburger Landschaft. Der Verband hatte Geld vom Wissenschaftsministerium erhalten, um kleine Museen unterstützen zu können.

Bredthauer : Das Museum lebt

„Das Museum lebt“, sagte Steinhudes Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer zur Eröffnung. Mit der neuen Ausstellung werde das touristisch wichtige Haus neue Interessenten locken. Das Museum hat während der Corona-Krise schwer gelitten. Ein großer Teil des geplanten Etats aus Eintrittsgeld fehlt. Blaudruck sei ein wichtiger Bestandteil der Steinhuder Historie, sagte Bredthauer und dankte dem Verein für sein Engagement.

Das Fischer- und Webermuseum ist bis Ende Oktober geöffnet, mittwochs bis sonnabends von 13 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr. Die Adresse lautet Neuer Winkel 8, 31515 Wunstorf. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4, für Kinder bis 14 Jahre 2 Euro. Mehr Informationen zu den Steinhuder Museen finden Sie online auf https://steinhudermuseen.wordpress.com

Von Markus Holz