Einen Kooperationsvertrag mit der Deutsche Glasfaser ( DG) hat jetzt der Flecken Hagenburg abgeschlossen. In der jüngsten Sitzung des Rates lobten mehrere Mitglieder das Angebot der DG. Sorge bereitet nur eines: dass die Deutsche Glasfaser die Baugruben auch wieder ordentlich zuschüttet und aufbereitet, nachdem sie die Kabel verlegt hat.

Die DG baut in fast ganz Deutschland ein Netz auf, das komplett, also bis in die Häuser, aus Glasfasern besteht. Damit kann sie ein viermal leistungsstärkeres Internet garantieren als die Deutsche Telekom im allergünstigsten Fall. Derzeit beackert die DG die Samtgemeinden Sachsenhagen, Nienstädt und Nenndorf. In der Samtgemeinde Sachsenhagen muss sie bis Anfang Oktober eine Anschlussdichte von 40 Prozent schaffen, sonst zieht sie ihr Ausbauangebot zurück – so jedenfalls die offizielle Lesart der Deutsche-Glasfaser-PR. Auhagen hat die Marke bereits erreicht, Hagenburg lag am Montag bei 37 Prozent.

Gemeinde muss keinen Zuschuss zahlen

Die Leistung für den Zugang zum Internet, die die Deutsche Glasfaser anbiete, werde „als zukunftsfähig erachtet“, sagte Hagenburgs Gemeindedirektor Jörn Wedemeier in der Ratssitzung. Er stellte besonders heraus, dass die Gemeinde die DG-Investition mit keinem Cent bezuschussen muss, anders als bei der letzten Ausbaustufe der Telekom (2018/2019). Ungeachtet der Tatsache, dass bislang nur Sachsenhagen den Kooperationsvertrag unterschrieben hat und dass nur Auhagen oberhalb der 40 Prozent liegt, sind DG-Bauarbeiter in der Samtgemeinde bereits unterwegs, um den sogenannten „Backbone“ zu verlegen. Das ist das „Rückgrat“, von dem aus die Glasfaserleitungen demnächst in alle Orte (nicht aber alle Ortsteile) abzweigen sollen.

SPD-Sprecher Detlef Gödeke lobte das DG-Angebot als „einmalige Chance, die nicht wiederkehren wird“. Derart schnelle Internetzugänge „werten den gesamten Ort auf“, sagte er. CDU-Sprecher Heiko Bothe räumte ein, dass man „fünf bis sechs Punkte des Vertrages gern abgeändert“ hätte, aber die DG habe sich „auf nix eingelassen“. Man müsse jetzt „hoffen, dass die Deutsche Glasfaser die Baustellen so abarbeitet, dass keine Unannehmlichkeiten entstehen“, sagte Bothe. Einstimmig beschloss der Hagenburger Rat, dem Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser zuzustimmen.

Von Arne Boecker