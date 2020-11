Großenheidorn

Die Stadt treibt das Bebauungsplanverfahren weiter voran, damit der Flugzeughersteller Airbus eine neuen Betrieb neben dem Fliegerhorst Wunstorf bauen kann, und zwar auf der Großenheidorner Seite im Nordwesten. Den definitiven Auftrag dafür hat Airbus von der Bundeswehr aber weiterhin noch nicht bekommen. Die politischen Gremien in Wunstorf werden sich im Januar mit dem Bebauungsplanverfahren noch einmal beschäftigen.

40 seiner Transportflugzeuge des Typs A400M will das Lufttransportgeschwader 62 am Ende der Auslieferung einmal von Wunstorf aus betreiben. Die kleineren Wartungen nimmt der Bundeswehrverband selbst vor. Für die intensiveren Wartungen in definierten Abständen braucht er aber die Hilfe der Industrie.

Anzeige

13 Hektar werden überplant

Als Option hatte die Stadt dafür mit den Partnern das Areal bei Großenheidorn als beste Alternative ausgewählte. Dort sollen auf einer Fläche von 13 Hektar ein Hangar mit Büros und Werkstätten sowie Nebengebäude entstehen. „Die Bundeswehr hat Airbus gebeten, sich auf die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vorzubereiten“, schreibt die Stadt in ihrer jüngsten Ratsvorlage für den Bebauungsplan. Bisher ist das Vergabeverfahren aber noch nicht entschieden. Die Stadt hat aber zumindest Kaufoptionen für alle benötigten Grundstücke.

Der Querschnitt zeigt den Wartungshangar und die Büros und Werkstätten, die sich anschließen. Quelle: Airbus

Nach dem geplanten Vertrag soll Airbus sich verpflichten, das Projekt innerhalb eines festen Zeitraums zu realisieren und alle Planungs- und Erschließungskosten zu tragen. Das Areal ist demnach für bis 350 Mitarbeiter ausgelegt. Das Areal wird über die K 332 und die davon abzweigende Fliegerhorst-Zufahrt an das Straßennetz angeschlossen. Die Mitarbeiter sollen ihre Autos in einer Parkpalette auf dem Grundstück parken können.

Airbus darf Triebwerke nicht testen

Außerdem verpflichtet Airbus sich, keine Triebwerke zu testen. Auf den Außenstellplätzen sind nur kleinere Arbeiten vorgesehen, die Hauptarbeit soll in der Halle für drei Maschinen geschehen. Schlepper sollen die Flugzeuge am Boden bewegen, damit das auf eine leise Weise geschieht.

Die Gebäude werden rund 40 Meter hoch sein, um die Flugzeuge und die benötigte Technik darüber aufnehmen zu können. Um die Flugsicherung nicht zu stören, ist das Gebäude noch einmal so überarbeitet worden, dass es sich weniger auf die Radarbilder auswirkt. So soll die Fassade jetzt mit Elementen versehen werden, die das Signal dämpfen.

So soll der Neubau vom Eingang des Fliegerhorstes aus aussehen. Quelle: Airbus

Ein Teil des neuen Areals soll als Grünzug die Gebäude optisch abschirmen. Ein Problem war allerdings, dass ein benachbartes Gelände nach dem Neubau nicht mehr als Ausgleichsfläche genutzt werden sollte. Sie sollte eigentlich der Feldlerche nach der Erweiterung des Fliegerhorstes neue Rückzugsräume bieten, kann das dann aber nicht mehr. Deshalb haben die Planer dafür jetzt andere geeignete Flächen identifiziert. In Gutachten ist außerdem geprüft worden, ob der Bau das nahe Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet Steinhuder Meer beeinträchtigt. Doch das schließen die Experten aus.

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll