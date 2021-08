Wunstorf

Klassische und zeitgenössische Kammermusik ertönt am Sonntag, 22. August um 17 Uhr in der Stadtkirche. Der Verein Forum Stadtkirche Wunstorf lädt zu einem Konzert unter Leitung von Robert Kusiolek (Akkordeon) gemeinsam mit Anton Sjarov (Violine, Klangobjekte) und Elena Chekanova (Live Elektronik, Klavier) ein. Die drei Musiker sind international ausgezeichnet und gehören zur zeitgenössischen Kammermusik-Szene. Das Trio erschafft in seiner Musik neue Klangstrukturen und präsentiert sich sowohl mit klassischen Werken von Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg und Erik Satie als auch mit eigenen Kompositionen.

Studium in Hannover

Robert Kusiolek – Akkordeonist, Bandoneonist und Komponist – hat die Musikakademie in Poznan mit Auszeichnung abgeschlossen und studierte darüber hinaus an der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTMH) in Hannover. Elena Chekanova schloss bereits ihr Studium des Chordirigierens an der renommierten Michail Oginsky Musikschule in Weißrussland im Jahr 2000 mit Auszeichnung ab, bevor auch sie an die HMTMH kam. Der Violinist Anton Sjarov studierte in Bulgarien, an der Academy in Antwerpen sowie am Königlichen Konservatorium in Brüssel.

Es gelten die tagesaktuellen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln der Niedersächsischen Corona-Verordnung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Von Anke Lütjens