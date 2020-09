Forum Stadtkirche lädt zum Trio-Konzert in die Stadtkirche Wunstorf ein

Wunstorf

Der Verein Forum Stadtkirche lädt zum Trio-Konzert unter der Leitung von Robert Kusiolek (Akkordeon) ein. Mit ihm gemeinsam musizieren Anton Sjarov (Violine, Klangobjekte) und Elena Chekanova ( Elektronik, Klavier) am Sonnabend, 26. September, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Die drei Musiker erschaffen nach Angaben der Veranstalter mit ihrer Instrumentierung der Werke von Johann Sebastian Bach und Astor Piazolla eine besondere kammermusikalische Atmosphäre. In ihren eigenen Kompositionen erforschen sie die Grenzen sakraler Strukturen, loten deren Tiefe und Komplexität aus und fügen sie in weit ausschwingenden Klangräumen zusammen.

Kusiolek, Akkordeonist, Bandoneonist und Komponist, hat die Musikakademie im polnischen Posen mit Auszeichnung abgeschlossen und studierte darüberhinaus an der Musikhochschule Hannover. Chekanova studierte Chordirigieren an der renommierten Michail-Oginsky-Musikschule in Weißrussland. Violinist Sjarov absolvierte sein Studium in Bulgarien, Antwerpen und Brüssel.

Von Anke Lütjens