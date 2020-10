Hannover

Grundsätzlich haben Zeugen, die im Zuge eines Strafverfahrens gegen Verwandte als Zeugen geladen sind, ein Aussageverweigerungsrecht. Doch wenn sie dem Gericht Rede und Antwort stehen, müssen ihre Angaben der Wahrheit entsprechen. Eine Frau, die ihrem wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung angeklagten Ehemann aus der Patsche helfen wollte, hat jetzt schmerzlich zu spüren bekommen, was eine falsche uneidliche Aussage kostet: 1350 Euro. Das Amtsgericht Hannover verurteilte Lysann W. (41) zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 15 Euro; um eine sechsmonatige Bewährungsstrafe, wie sie zuvor per Strafbefehl verhängt worden war, kam die Mutter von fünf Kindern aber noch einmal herum.

Beweisantrag kam spät

Ausgangspunkt des aktuellen Verfahrens war im September 2019 ein Landgerichts-Prozess gegen den Ehemann von Lysann W. Der in Wunstorf und Umgebung polizeibekannte Mann, der bereits 16 Eintragungen im Vorstrafenregister aufweist, wollte von einem Opfer unter Androhung eines Schlagstockeinsatzes Bargeld erpressen. Die Beweiserhebung war schon fast beendet, als der Verteidiger die Behauptung in den Raum stellte, sein Mandant sei am angeblichen Tattag im Oktober 2018 bei einer Trauerfeier in einer Neustädter Moschee zugegen gewesen. Beerdigt worden sei dort ein im Januar 2018 verstorbener Cousin – und der Angeklagte habe von 16 bis 22.30 Uhr an dieser Trauerfeier teilgenommen.

Als Zeugen für diese Behauptung wurden der Vater des Angeklagten, seine Ehefrau und ein erwachsener Sohn benannt. Doch die Absprachen der drei waren offenbar so dilettantisch, und die Frau trug ihre Aussage so stümperhaft vor, dass das Landgericht sie als vollkommen unglaubwürdige Schutzbehauptung wertete. Am Ende wurde der Ehemann von Lysann W. denn auch zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Frau ist ebenfalls vorbestraft

Verteidiger Holger Kleine-Tebbe räumte in der Verhandlung bei Amtsrichter Reinhard Meffert schon frühzeitig ein, dass seine Mandantin vor Jahresfrist einen „plumpen Versuch“ gestartet habe, ihrem Mann ein Alibi zu verschaffen. Allerdings habe sich die 41-Jährige in einem „Aussagenotstand“ befunden. Dabei sind der Hartz-IV-Empfängerin Gerichtssäle nicht fremd: Immerhin hat sie selbst auch schon fünf Vorstrafen aufzuweisen, darunter drei wegen Betrugs und eine wegen falscher uneidlicher Aussage.

„Ich verstehe ja, dass Sie mit den Kindern nicht allein zu Hause sitzen und ihren Mann vor dem Gefängnis bewahren wollten“, sagte Richter Meffert zur Angeklagten. Zu rechtfertigen sei ein solches Verhalten deshalb aber keineswegs: „Wenn man als Zeuge vor Gericht aussagt, darf man einfach nicht lügen.“

Von Michael Zgoll