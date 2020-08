Bokeloh/Luthe

Die Mischung aus einem bisher oft kühlen Wetter und der Corona-Pandemie drücken die Besucherzahlen in den Freibädern in diesem Jahr. Die Bäderbetriebe haben bis Ende Juli 15.000 Gäste im Freibad Bokeloh gezählt, das sind 35 Prozent weniger als sonst zu diesem Zeitpunkt der Saison. „Wenn man sich in der Branche umhört, hört man aber, dass alle in diesem Bereich liegen“, sagte Geschäftsführer Christoph van Bebber. Gerade die Älteren, die zur Risikogruppe gehören, verzichten oftmals lieber auf die sonst regelmäßigen Badbesuche.

Die Bäderbetriebe hatten vor den Sommerferien drei unterschiedliche Zeitfenster angeboten, für die es Karten nur im Internet zu kaufen gab. Seit 15. Juli können die Gäste jetzt von 9 bis 13 oder von 14 bis 19 Uhr bleiben. Damit wollten die Verantwortlichen Familien die Möglichkeit bieten, sich länger im Baud aufzuhalten. Weil die Corona-Verordnung des Landes gelockert wurde, können nun vormittags bis zu 300 Gäste kommen und nachmittags sogar 400. „Wir mussten aber feststellen, dass die Verweildauer doch meistens gering ist und wir die Höchstgrenzen auch nur an wenigen Tagen erreicht haben“, sagte van Bebber.

Planungen für Hallenbad laufen

Ob die Bäderbetriebe die Öffnungszeiten noch einmal ändern, hängt auch davon ab, ob die Verordnung sich noch einmal ändert. Die Mitarbeiter weisen die Besucher auf die Maskenpflicht hin und müssen häufiger auch ermahnen, weil Gäste die notwendigen Abstände nicht einhalten. Dabei muss nicht immer böser Wille dabei sein, das passiert zum Beispiel auch durch unbedachte Überholmanöver beim Schwimmen.

Derzeit überlegen die Bäderbetriebe, unter welchen Bedingungen sie das Hallenbad für die Wintersaison öffnen können. Normalerweise ist es seit einigen Jahren auch im Sommer geöffnet, in diesem besonderen Jahr aber haben sich die Bäderbetriebe zunächst auf das Freibad konzentriert. Im Moment gehen die Überlegungen dahin, das Hallenbad nach dem Ende der Freibadsaison zu öffnen. „Dafür müssen wir aber technisch und personell schwierige Herausforderungen lösen, über die wir auch noch mit unseren Gremien sprechen müssen“, sagte van Bebber. Das Ziel ist, dass sich beim Badbesuch niemand anstecken kann.

Luther Team beobachtet Sorglosigkeit

Das Naturerlebnisbad Luthe liegt mit 9456 Besuchern bis Ende Juli noch weit davon entfernt, eine durchschnittliche Saison von rund 26.000 Besuchern zu erreichen. Dabei war der Juli mit nur 3572 Gästen besonders schwach.

In ihrem Newsletter hat die Luther Genossenschaft eine Umfrage zitiert, nach der 72 Prozent der Befragten wegen der Corona-Auflagen lieber auf einen Freibadbesuch verzichten. Die Badbeschäftigten mussten zudem feststellen, dass die Gäste ihr Verhalten ändern. „Am Anfang waren alle Besucher sehr zurückhaltend und rücksichtsvoll. Mittlerweile kann man aber eine zunehmende Sorglosigkeit feststellen“, sagte Ruth Müller vom Reinigungsteam. Die Betreiber appellieren deshalb erneut daran, sich an die Regeln zu halten. Dabei sollten gerade Erwachsene als Vorbilder wirken.

Positiv kommt bei den Luther Badbesuchern an, dass sie sich nicht vorab ein Ticket kaufen müssen. Bislang war auch erst an zwei Tagen die Besuchergrenze erreicht. Wenn das der Fall ist, informiert das Bad auf seiner Homepage www.naturerlebnisbad-luthe.de darüber, dass keine weiteren Gäste kommen dürfen.

Von Sven Sokoll