Winzlar

Vier junge Menschen beenden gerade ihr freiwilliges ökologisches Jahr ( FÖJ) in der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM). Fünf neue werden in die WG unterm Dach einziehen. Zu den Gehenden gehört Milena Mensching (18) aus Buxtehude. Sie hat den Freiwilligendienst zwischen Abitur und Studium geschoben. Geplant hatte sie etwas ganz anderes.

Warum haben Sie sich für das Jahr in Winzlar entschieden?

Anzeige

Meine Familie hat mein Interesse an Ökologie geprägt. Meine Schwester hat vor fünf Jahren ein FÖJ gemacht. Eigentlich wollte ich nach dem Abi ins Ausland. Daraus wurde nichts, weil ich noch nicht volljährig war. Ich habe mir die Liste mit den FÖJ-Stellen im Land angesehen und mich für Winzlar entschieden.

Weitere HAZ+ Artikel

Warum?

Weil so viele unterschiedliche Aufgaben aufgelistet waren, weil man rund 50 Prozent der Zeit in der Natur verbringt, und weil man mal selbst anpacken kann.

Sind Ihre Erwartungen erfüllt?

Voll und ganz. Ich durfte Wasserstände im Moor messen. An anderen Tagen haben wir mit Motorsägen gearbeitet, um das Moor freizuschneiden. Was wir getan haben und weshalb, ist uns erklärt worden – ganz ohne Schreibtisch. Jetzt weiß ich viel über das Ökosystem Moor. Das ist in der Schule doch überhaupt nicht behandelt worden. Und dann die Leute, mit denen ich wohnen durfte, und auch die anderen Mitarbeiter: Das fühlt sich nach einem Jahr richtig familiär an.

Welche Voraussetzungen braucht ein FÖJler hier?

Die Bereitschaft, auch mal die Wohlfühlzone zu verlassen. Im Winter kann es im Moor bitterkalt werden. Und jetzt im Sommer sehr, sehr heiß. Das muss man schon aushalten können. Es muss aber auch nicht jeder alles machen.

Hat sich Corona auf Ihr Jahr ausgewirkt?

Kurz vor dem Lockdown sind wir eingewiesen worden in selbstständige Führungen für kleine Kinder. Das ging dann natürlich nicht mehr. Schade ist auch, dass das große Hoffest ausfallen muss, zu dem immer ganz viele ehemalige Freiwillige kommen. Unsere Arbeit im Moor hat es aber kaum beeinträchtigt. Insgesamt denke ich, dass ich dieses Jahr nirgendwo besser als hier hätte verbringen können.

Was kommt für Sie danach?

Ich will Geoökologie studieren. Das hat sich in diesem Jahr herauskristallisiert.

Was werden Sie besonders vermissen?

Oh, vieles. Den Gesang der Nachtigallen vor meinem Fenster. Und auch die Schleiereulen unterm Dach. Obwohl ich in der ersten Nacht einen ordentlichen Schreck bekommen habe, als ich ihre Schreie gehörte habe. Jetzt wird mir das fehlen.

Von Beate Ney-Janßen