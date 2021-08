Wunstorf

Mit einer Fahrradsternfahrt nach Hannover will die Initiative Fridays for Future am Freitag, 3. September, vor den beiden Wahlen ihre Forderung nach einer Verkehrswende unterstreichen. Eine der vier Routen beginnt um 13 Uhr am Wunstorfer ZOB.

Die Teilnehmer sollen dann über die Bundesstraße 441 nach Hannover fahren. „Die Autobahn wurde uns dafür leider nicht genehmigt“, sagte Matteo Feind von Fridays for Future Niedersachsen. Er unterstützt gemeinsam mit Jennifer Zauter die Wunstorfer Ortsgruppe bei der Organisation.

Bereits am Tag vor der Sternfahrt beginnt ein Camp für Aktivisten an der Stiftskirche. Das soll den Teilnehmern mit einer weiten Anreise die Möglichkeit zu geben, dort zu übernachten und gemeinsam ihre Aktionen vorzubereiten. „Dass in Niedersachsen noch drei neue Autobahnen gebaut werden, die sich überholt haben, zeigt, dass der Protest notwendig ist“, sagte Zauter.

Weitere Aktionen sollen folgen

Die Organisatoren hoffen, dass in Wunstorf 300 bis 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Aufruf folgen. „Wegen der Corona-Pandemie ist es aber schwer zu schätzen“, betonte Zauter. Immerhin haben mehr als 30 weitere Institutionen den Aufruf unterstützt. Die anderen Touren beginnen in Hildesheim, Peine und der Wedemark. Auf dem Waterlooplatz in Hannover ist eine Abschlusskundgebung mit Reden geplant, außerdem treten die Musikgruppen Das Maer und Leepa auf.

Der Landesverband hofft, dass der Sternfahrt auch wieder mehr eigenständige Aktionen der Wunstorfer Gruppe folgen. Sie hat fünf bis zehn Mitglieder. Wegen der Nähe nach Hannover beteiligen sich die Aktiven bisher eher an dortigen Aktivitäten.

