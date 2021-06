Wunstorf

Es ist ein Ende mit langer Ankündigung: Wenn die Sommerferien beginnen, bedeutet dies das Aus für die Fröbelschule in Wunstorf. Die letzten Abschlussklassen der Förderschule Lernen werden am Freitag, 2. Juli, dort verabschiedet – und auch ein paar ehemalige Lehrerinnen und Lehrer werden dann vorbeikommen. Denn die Feier ist gleichzeitig der Abschied von der Schule, die rund 50 Jahre in Wunstorf bestanden hat.

Seit dem Schuljahr 2013/14 wurden in der Fördereinrichtung an der Rubensstraße keine Erstklässler mehr eingeschult. Die Kinder mit besonderem Förderbedarf gehen seitdem an die Regelschulen. Neben den weiter bestehenden Klassen orientierten sich die Lehrer der Fröbelschule auch in Richtung anderer Standorte und verteilten ihre Stunden über mehrere Regelschulen, die nun sonderpädagogische Unterstützung bekamen. Damit wurde die Schule zum Stützpunkt, zuletzt für Wunstorf und Neustadt gemeinsam.

Inklusionspraxis bringt Reibungsverluste

Ein Konzept, das Reibungsverluste mit sich bringt und auch Befürworter der Inklusion nicht restlos überzeugt. Auch die kommissarische Schulleiterin Heike Duve-Diekmann macht sich so ihre Gedanken. Sie hat 30 Jahre lang an der Fröbelschule gearbeitet, wechselt nun im Sommer an die Michael-Ende-Grundschule in Neustadt. „Ich werde dieses Jahr 60 – bin gespannt auf das neue Umfeld“, sagt sie.

„Die Regelschule ist nicht für jedes Kind mit Förderbedarf das Richtige“, findet Duve-Diekmann. „Wir haben hier immer viel Wert auf feste Strukturen gelegt – das brauchen viele unserer Schülerinnen und Schüler.“ Dazu gehörte beispielsweise auch, dass sie nicht zu häufig von anderen Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet wurden. Stattdessen arbeiteten sich die Lehrenden ein. Sonderpädagogen seien es gewohnt, auch andere Fächer zu unterrichten als die, die sie studiert haben, sagt Duve-Diekmann.

Rundgang durchs Schulgebäude

Ein Bild des Namensgebers, des Pädagogen Friedrich Fröbel, hängt an der Wand des Verwaltungstrakts. Quelle: Kathrin Götze

180 Schülerinnen und Schüler, 20 Lehrerinnen und Lehrer kamen zu Hochzeiten täglich in die Schule. Auf einem kleinen Rundgang erinnert die kommissarische Leiterin an Meilensteine und Kleinigkeiten aus dem Schulleben und der Schulkultur. Zum Beispiel hängt ein Bild des Namensgebers Friedrich Fröbel (1782 – 1852) neben ihrem Büro. Der Pädagoge hat erste Methoden der frühkindlichen Förderung entwickelt. Sein Geist ist hier nicht nur in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer präsent, sondern auch in ganz greifbarer Form.

Zur Galerie Die Fröbelschule Wunstorf schließt zum Sommer. Das Gebäude wird von der benachbarten Otto-Hahn-Schule weiter genutzt. Viele Überbleibsel der Vergangenheit sind schon aussortiert und aufgeräumt.

„Herr Fröbel“ heißen nämlich die beiden Kunststoffskelette, anhand derer die Kinder im Biologie-Unterricht lernen, was Jochbein, Schlüsselbein und Schienbein sind. Den Knochenmännern seien auch die Schüler mit großem Respekt begegnet, berichtet Duve-Diekmann mit einem Lächeln: „Ist der echt?“, lautete dann oft die leicht besorgte Frage.

Hauswirtschaft und Lebenspraxis

Der Hauswirtschaftsunterricht in der Schulküche war an der Fröbelschule beliebt. Quelle: Kathrin Götze

Nebenan in der Schulküche lief der Hauswirtschaftsunterricht. „Gemeinsam kochen und essen, das war bei den Kindern sehr beliebt“, sagt die Lehrerin. Nebenbei gab es weitere praktische Lektionen – etwa, wie man Wäsche behandelt. Dass ein Kühlschrank hin und wieder gereinigt werden muss, erführen die Schüler und Schülerinnen auch. In den Klassenräumen gegenüber sind bereits einige Klassen der benachbarten Otto-Hahn-Schule untergebracht. Diese werde das Schulgebäude künftig ganz übernehmen, wie Stadtsprecher Alexander Stockum berichtet.

Schüler gestalten Gelände mit

Die Schaukeln haben die Schüler von dem Geld gekauft, das sie mit einer großen Bastelaktion erlöst haben. Quelle: Kathrin Götze

Auch auf dem Pausenhof sind Spuren der Schulgeschichte zu finden. Zum Beispiel die Holzhütte, die sich die Schüler der oberen Klassen mal gewünscht haben, um in der Pause unter sich sein zu können. „Die haben sie dann auch selbst aufgebaut“, berichtet Duve-Diekmann. Ein paar Meter weiter steht ein großes Gerüst aus Holzstämmen mit zwei Schaukeln daran – Lohn für eine besonders gelungene Bastelaktion. Damals hatten Schüler im Kunstunterricht die „dicke Luisa“ geschaffen, eine Krankenschwesterfigur, die an Niki de Saint Phalles Nanas erinnert. Die Ärzte im Medicum stellten die Figur bei sich auf und gaben zum Dank eine Spende an die Schule. „Da war ich beeindruckt: Statt das Geld zum Beispiel für eine Party auf den Kopf zu hauen, haben die Schülerinnen und Schüler entschieden, dass sie etwas Bleibendes anschaffen wollten“, sagt Duve-Diekmann.

Schüler der Fröbelschule begleiten ihre selbst gebaute dicke Luisa 2007 ins Ärztezentrum Medicum. Quelle: Albert Tugendheim

Kleine Gruppen haben Vorteile

Diese Geschichten und viele mehr sind es, die 50 Jahre Schulleben ausmachen. Zuletzt hätten Gemeinschaftsaktivitäten abgenommen – wegen sinkender Schülerzahlen und zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie, berichtet Duve-Diekmann. Auf den Unterricht hätten sich die kleinen Gruppen natürlich oft auch positiv ausgewirkt. „Wechsel- oder Fernunterricht mussten wir gar nicht machen.“ So seien die Neunt- und Zehntklässler bestens auf die Abschlussprüfungen vorbereitet gewesen. Elf Absolventinnen und Absolventen gratuliert die Schule am Freitag, 2. Juli, zum Hauptschulabschluss. Und vier Schülerinnen wechseln nach den Sommerferien in die zehnten Klassen der Otto-Hahn-Schule.

Von Kathrin Götze