Gärtnereien Wilhelm Blume in Wunstorf und Steinhude erleben Ansturm

Steinhude

Einen Ansturm haben am Wochenende die Gärtnereien namens Wilhelm Blume in Wunstorf und Steinhude erlebt. „Wir rechnen wegen des Muttertages und des angekündigten schönen Wetters mit einem Run“, sagte Thomas Koch, Chef der Koch Gärtnereibetriebe Weserbergland mit Sitz in Börry bei Hameln. Einen weiteren Grund sieht er aber auch in der Lust auf Garten wegen der Corona-Pandemie. „Die Leute wollen sich ihr Zuhause schön gestalten“, sagte er. Sie wollen sich nach ausgefallenen Urlauben, Homeoffice und Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben ihre Gärten als Erholungsort schaffen.

Kunden kaufen viele Gemüsepflanzen

Das bestätigte auch seine Mitarbeiterin Frederiecke Bartsch, Leiterin der Steinhuder Filiale (früher Ehlers-Ernst). „Die Leute wollen wieder an der frischen Luft sein und etwas zu tun haben, nach dem vielen drinnen Sitzen“, sagte sie. Ihrem Eindruck nach kaufen die Kunden besonders gerne Bornholm Margeriten, Geranien und Hängepflanzen – aber auch viele Gemüsepflanzen. Das bestätigt auch ihr Chef. „Die Leute wollen ihr eigenes Gemüse anbauen um auf der sicheren Seite zu sein“, sagte er.

Betrieb produziert am zentralen Standort

Das gelte aktuell vor allem für Tomaten, Salat und Kräuter. Viele Kunden hätten ein Gewächshaus, in dem sie jetzt schon Tomaten und Salat pflanzen können. „Südpflanzen wie Gurken und Aubergine sind noch wärmebedürftiger“, rät Koch. Der Gärtnereibetrieb mit seinen acht Filialen im Raum Hannover und Hameln produziert Blumen und Gemüsepflanzen zum größten Teil selbst. Die Vermehrung passiert am zentralen Standort. Die Vorkulturen wachsen je nach Art in ihrer letzten Phase zwischen zwei Wochen und drei Monaten beispielsweise in Steinhude und den anderen Filialen. Der Betrieb verfügt über mehr als 70 Mitarbeiter.

Lucille Gardeler hat einen großen Garten und lädt zahlreiche Blumen und Kräuter in ihren Wagen. Quelle: Anke Lütjens

Leute achten auch auf Bienenpflanzen

Bei den Blumen hat Koch einen Trend ausgemacht: „Weg von den klassischen Geranien hin zu bunten Blumen.“ Gefragt bleiben seinen Angaben zufolge auch in diesem Jahr Hängepflanzen für Wände und Balken. „Ich bin ein großer Fan von Säcken, in die Blumen gepflanzt werden“, so der Chef weiter. Das gilt für verschiedene Balkonpflanzen, aber auch für Erdbeeren. Die Säcke können die Kunden dann an einer sonnigen Hauswand anbringen. „Geachtet wird auch viel auf Bienenpflanzen und winterharte Pflanzen“, sagte Koch. Als Beispiele nannte er Lupinen, Rittersporn, Sonnenhut und Storchenschnabel. Auch immer mehr jüngere Leute interessieren sich für den Garten.

Menschen haben Sehnsucht nach bunten Blumen

Der volle Parkplatz vor der Steinhuder Gärtnerei bestätigte die Sehnsucht der Menschen nach bunten Blumen in der Corona-Tristesse. Auch Lucille Gardeler aus Bad Nenndorf packte den Kofferraum ihres Autos voll. „Ich finde den Salbei ’Misty Blue’ so schön“, sagte sie. Außerdem kaufte sie Margeriten, Fuchsien, weißen Lavendel, Rosmarin und Steinsame. Mutter Emmy und Tochter Heike suchten vor allem Blumen für Kästen aus, die sie vor die Fenster ihres Resthofs hängen. Aber auch Stauden und Kübelpflanzen wanderten in den Kofferraum. „Das machen wir aber jedes Jahr, unabhängig von Corona“, sagte die Tochter.

Auch Hofläden bieten Blumen an

Reine Gärtnereien gibt es in Wunstorf nur noch die von Wilhelm Blume in Steinhude und am Hohen Holz in Wunstorf. Wilhelm Blume und seine Frau Marie gründeten die Gärtnerei im Jahre 1896. Bis heute ist der Betrieb in Familienhand. Heute verfügt die Gärtnerei in Börry über eine Gewächshausfläche unter Glas und Folie von rund 35.000 und eine Freilandfläche von circa 25.000 Quadratmetern. Die Agraringenieurin Claudia Koch und der Gärtnermeister Thomas Koch leiten die Gärtnerei. Blumen gibt es in Wunstorf auch in einigen Hofläden wie bei Brändel in Liethe.

Von Anke Lütjens