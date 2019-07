Garbsen-Mitte

Er erklärt Kindern auf dem Kinderkanal (KiKa) die Welt und ist die deutsche Stimme des Titelhelden im neuen Animationsfilm „Kleiner Aladin und der Zauberteppich“: Julian Janssen, bekannt als Moderator der KiKA-Serie „Checker Julian“, ist am Sonnabend, 13. Juli, zu Gast im Garbsener Cinestar am Rathausplatz. Im Anschluss an die Kinovorstellung um 16.30 Uhr können die Besucher mit dem prominenten Erklärer Selfies machen und ihn um Autogramme bitten. HAZ, NP und das Cinestar verlosen für die Vorstellung dreimal drei Karten.

Sehnsucht nach Abenteuern

In dem Familienfilm, in dem Werte wie Mut, Freundschaft und Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen, geht es um den jungen Aladin, der das Leben in seinem kleinen Wüstendorf alles andere als spannend findet. Anstatt Schneider zu werden, wie sein Vater es sich wünscht, will er lieber die weite Welt bereisen. Eines Tages überlässt ihm Nachbar El Faza einen magischen Teppich mit dem Auftrag, nach seiner Enkelin zu suchen. Der junge Abenteurer muss auf seiner Reise über sich hinauswachsen – und kann mit dem Teppich sogar fliegen.

Kinostart ist am Donnerstag, 11. Juli. Der Vorverkauf ist eröffnet. Karten kosten ab 5,50 Euro und sind erhältlich an der Kinokasse und online auf cinestar.de.

HAZ, NP und Cinestar verlosen Tickets: Mit etwas Glück genießen drei unserer Leser mit je zwei Be-gleitern freien Eintritt für die Kinovorstellung am Sonnabend um 16.30 Uhr und das anschließende Treffen mit Julian Janssen. HAZ und NP verlosen dreimal drei Freikarten. Unsere Gewinnhotline ist am Donnerstag, 11. Juli, von 11 bis 11.15 Uhr unter Telefon (0 51 31) 46 72 13 geschaltet. Die ersten drei Anrufer gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

