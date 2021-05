Die Grünen in Garbsen haben Uwe Mohrhoff zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gewählt. Er setzte sich knapp gegen Darius Pilarski durch. Der trat schon vorher als Fraktionsvorsitzender zurück.

Die Grünen in Garbsen haben Uwe Mohrhoff am Blauen See zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gewählt. Quelle: Gerko Naumann