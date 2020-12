Steinhude

Für die Steinhuder Meer Tourismus GmbH hat Geschäftsführer Willi Rehbock am Freitag im Regionshaus in Hannover einen richtungsweisenden Vertrag unterschrieben. Inhalt ist, dass die Gesellschaft künftig die Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer betreiben wird. Und schon am Montag, 21. Dezember, veröffentlicht die SMT ihre Ausschreibung, um einen künftigen Inselwirt zu finden.

Die Insel gehört weiterhin dem Fürstenhaus Schaumburg-Lippe. Dessen Hofkammer hatte schon vor zwei Jahren signalisiert, dass sie den Betrieb der Insel gern abgeben möchte. Das geschieht nun zum Jahresende. „Es hat sich gezeigt, dass die Kooperation aller möglichen Partner die beste Lösung ist“, sagte die Regionsdezernentin Christine Karasch. So haben sich zehn unterschiedliche Akteure vom Steinhuder Meer, Kommunen und andere Institutionen, seit dem Jahresbeginn mehrfach getroffen. „Dabei hat sich gezeigt, dass am besten ist, wenn die SMT vor Ort die Verantwortung bekommt“, sagte Karasch.

Im Januar hat sich der Arbeitskreis für die Insel Wilhelmstein erstmals getroffen. Quelle: Privat (Archiv)

SMT bekommt mehr Geld

Die Arbeitsgruppe erarbeitet mit einem Planungsbüro ein neue Nutzungskonzept, das wohl erst in einem Jahr fertig abgestimmt sein wird. Das Ziel ist, die vorhandene Infrastruktur zu modernisieren und neue Akzente für die Zukunft zu entwickeln. „Möglichst zur neuen Saison sollte aber schon zu sehen sein, dass sich etwas geändert hat“, sagte Karasch.

Die Region Hannover unterstützt den Prozess mit jeweils 60.000 Euro in den nächsten fünf Jahren. „In der Regionsversammlung gab es Diskussionen darüber, aber ich glaube, in der Situation ist selbstverständlich, dass wir da einspringen“, so Karasch. Die Gesellschafter der SMT haben ihre jährlichen Zuschüsse wegen der neuen Aktivitäten um insgesamt 40.000 Euro aufgestockt. Und die Landkreise Schaumburg und Nienburg zahlen jährlich 10.000 Euro mehr in die Naturparkkasse ein. Das fertige Konzept kann dann aber auch ein Instrument sein, um zusätzliches Fördergeld einzuwerben.

Gastronomie und Übernachtungen

Die Gastronomie wird auch künftig ein wichtiger Bestandteil auf der Insel mit historischer Festung sein. Zuletzt hatte die Hofkammer Peter Dombrowski für zwei Jahre mit der Gastronomie beauftragt und die Betreiber des Steinhuder Hotels Haus Ottenlock haben die Übernachtungszimmer vermarktet. „Jetzt wollen wir beide Teile gemeinsam vergeben, weil wir glauben, dass das mit der Winterpause wirtschaftlich sonst schwierig wird. Wir haben uns dazu auch beraten lassen“, sagte Rehbock. Eine Überlegung könnte sein, das Angebot von bisher fünf Doppelzimmern und einem Familienzimmer vielleicht noch zu vergrößern.

Das Potenzial des Wilhelmsteins soll stärker gehoben werden. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Auf jeden Fall sollen die Bewerber komplette Konzepte einreichen. „Wir legen Wert darauf, dass sie frisch kochen und eine regionale, saisonale Küche anbieten“, so der SMT-Chef. Ende Januar wird die Bewerbungsfrist enden, dann sollen die Partner gemeinsam über die beiden Favoriten befinden. Weil dann die Saison bald beginnt, könnte es sein, dass das komplette Betrieb sich vielleicht erst bis zum Sommer aufbaut.

Veranstaltungen sind Gemeinschaftssache

Die Veranstaltungen sind dann Teil der Nutzungskonzepts und damit eher gemeinsame Sache der Partner. Zumindest muss der Inselwirt sich seine Veranstaltungen immer genehmigen lassen. Offen ist noch, wo künftig der Veranstaltungsbereich sein wird. Bei allen Ideen ist zu beachten, dass sie in ein Landschaftschutzgebiet passen müssen. „Von daher sind Mallorca-Partys eher nicht zu erwarten“, sagte Sonja Beuning, die bei der Region den Fachbereich Planung leitet. Die Region stellt sich außerdem vor, die Naturpark-Ausstellung zu überarbeiten.

Von Sven Sokoll