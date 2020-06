Steinhude

Der Steinhuder Gastwirt Gerrit Schweer hat offenbar wenig Chancen, dass das Landgericht Hannover ihm die Entschädigung zubilligt, die er wegen der coronabedingten Zwangsschließung seines Restaurants Schweers Harms Fischerhus vom Land eingeklagt hat. Auch wenn das endgültige Urteil erst für den 9. Juli avisiert ist, hat das Gericht am Freitag schon mitgeteilt, dass die Klage keine Aussicht auf Erfolg hat.

Der Vorsitzende des Steinhuder Verkehrsvereins, Joachim Trautloff, reagierte enttäuscht. Er habe so ein Ergebnis befürchtet, sagte er, auch wenn ein positives Urteil wohl sehr große Folgen gehabt hätte. „Trotzdem ist es gut, dass einer von uns diesen Schritt versucht hat.“ Die Sache ist nach seiner Ansicht auch noch nicht ganz ausgestanden.

Branche wird weiter um Ausgleich kämpfen

„Natürlich haben auch wir den Wunsch, dass sich niemand infiziert. Aber zwei Monate Verdienstausfall tun finanziell schon richtig weh“, sagte der Betreiber des Hotels und Restaurants Haus am Meer. Deshalb werde der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) weiter dafür kämpfen, einen finanziellen Ausgleich für die Betriebe zu bekommen. Mittlerweile sei der Betrieb in den Restaurants wieder ganz ordentlich angelaufen. Dabei profitierten aber vor allem die Betriebe, die Sitzplätze unter freiem Himmel anbieten können. „Die Menschen trauen sich noch nicht wieder richtig in geschlossene Räume“, sagte Trautloff.

Der Geschäftsführer der Steinhuder Meer Tourismus GmbH, Willi Rehbock, teilte auf Anfrage mit, dass er das Urteil erst kommentieren wolle, wenn es endgültig sei.

