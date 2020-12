Wunstorf

Kulinarischer Kurztrip mit dem Wohnmobil: Eine leckere Auszeit gönnte sich am Donnerstagabend Familie Möller. Mit ihrem Fahrzeug machte sie Station am Cantera by Wiegand an der Adolph-Brosang-Straße. Das Meat & Eat bietet als erstes Restaurant in Wunstorf ein Wohnmobildinner an. Die Essens- und Getränkebestellung erfolgt per Telefon. Die Speisen werden an der Tür übergeben.

Henrike und Marcel Möller genießen die Speisen des Restaurants Meat & Eat in ihrem Wohnmobil. Quelle: Rita Nandy

„Ich finde das eine gute Idee“, sagt Marcel Möller. Er möchte während des harten Lockdowns die Gastronomie unterstützen. Anders als beim Außerhausverkauf werde das Essen auf Porzellantellern serviert. Es falle kein Verpackungsmüll an. „Es ist schön, sich mal bedienen zu lassen“, sagt der Wunstorfer. Wie groß das Interesse ist, auch während der Corona-Pandemie auswärts essen gehen zu können, zeigt die Facebookgruppe „Wohnmobil-Dinner – das Original“. Innerhalb eines Monats zählt sie bereits mehr als 25.000 Mitglieder.

Für Wohnmobil-Dinner vorher anmelden

Cantera-Chef Dennis Wiegand ist gespannt, wie das neue Angebot angenommen wird. Er bittet um Reservierungen unter Telefon (05031) 95290. „Damit nachher nicht die ganze Straße voll steht“, sagt er.

Von Rita Nandy