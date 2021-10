Gebürtiger Hagenburger steht auf der Bühne des Stadttheaters Wunstorf

Wunstorf

Schauspieler Ingo Brosch freut sich, in Wunstorf auf der Bühne des Stadttheaters zu stehen – auch wenn seine Rolle eine Herausforderung darstellt. Der gebürtige Hagenburger, der 1988 auf dem Hölty-Gymnasium sein Abitur gemacht hat, spielt in dem Stück „Oskar Schindlers Liste“ die Rolle des Fabrikanten Oskar Schindler. Dieser rettete zahlreiche Juden vor dem Konzentrationslager. Zu sehen ist die Aufführung am Montag, 15. November, um 20 Uhr im Stadttheater, der Kulturring Wunstorf lädt ein.

Stück beruht auf einer wahren Geschichte

Bei dem Stück handelt es sich um eine Produktion der Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig. Theaterchef Florian Battermann hat die Bühnenversion nach einer wahren Geschichte geschrieben. Brosch ist für den ursprünglich vorgesehenen Hauptdarsteller Stefan Bockelmann eingesprungen, der erkrankt ist. Er hat seine schauspielerischen Wurzeln in Wunstorf. „Am Hölty habe ich in der Theater-AG gespielt. Da habe ich erstmals diese Leidenschaft fürs Spielen gespürt“, sagt Brosch im Telefon-Interview. Er liebe es, wenn der Vorhang aufgeht und er sich als Schauspieler präsentieren kann.

Ausbildung in New York und Hamburg

Eines seiner ersten Stücke am Hölty sei „Der Verschwender“ gewesen – ein Zaubermärchen in drei Aufzügen mit Musik und Schauspiel aus der Feder von Ferdinand Raimund. Der weitere Weg des Hagenburgers führte ihn nach New York, wo er neben seiner Tätigkeit als Au-Pair-Mann die Schauspielschule besuchte. Anschließend wechselte er an eine andere Schauspielschule in Hamburg, erhielt ein festes Engagement. Deutschlandweit wurde mit einer Rolle in der RTL-Serie „Die Wache“ bekannt. Inzwischen lebt er seit fünf Jahren mit seinem Partner in Brüssel, nimmt Gastverträge an oder bekommt Rollenangebote.

Thematik ist auch heute wieder aktuell

Unternehmer Oskar Schindler rettet 1945 mehr als 1000 Juden vor der Vernichtung in NS-Konzentrationslagern. Quelle: Dominique Leppin

„Ich suche mir Rollen aus oder bekomme Anfragen von Theatern“, sagt Brosch. Das sei auch bei „Oskar Schindlers Liste“ so gewesen, als die Komödie am Altstadtmarkt einen Hauptdarsteller suchte. Nach Gesprächen bekam der 52-Jährige den Zuschlag. „Das ist eine Wahnsinnsaufgabe in einer tollen Inszenierung“, sagt Brosch. Gerade in der heutigen Zeit mit zunehmenden Antisemitismus und Rassismus sei das Thema höchst aktuell.

Beitrag leisten gegen Vergessen und Verdrängen

„Ich bin mir durchaus bewusst, dass meine Darstellung von Oskar Schindler nur eine Annäherung an diese kontroverse Figur sein kann und nur einen bestimmten und kleinen Aspekt der Geschichte des Holocaust beleuchtet. Ich hoffe jedoch, dass wir als Ensemble mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln einen Beitrag gegen das Vergessen und Verdrängen leisten können“, macht Brosch deutlich. Die Darsteller müssen seiner Ansicht nach einen feinen Weg finden, um die Zuschauer zu berühren und zum Nachdenken zu bewegen ohne sie zu verschrecken.

Probenfoto aus der Inszenierung „Oskar Schindlers Liste“ der Komödie am Altstadtmarkt. Quelle: Dominique Leppin

Künstler freut sich auf Auftritt in Wunstorf

Auf seine Rolle als Oskar Schindler hat Brosch sich mit Dokus, Büchern und Kontakten zu Israelis vorbereitet. Dabei handelt es sich um Nachfahren früherer so genannter „Schindlerjuden“, die Oskar Schindler noch persönlich kannten. „Ich fühle mich als Künstler gefordert, das Unfassbare darzustellen“, sagt der gebürtige Hagenburger. Die Proben für das Stück laufen seit Juli.

Unternehmer rettet Juden vor der Vernichtung

Und darum geht es: Die Kinder des verstorbenen Ehepaares Staehr lösen den Hausstand ihrer Eltern auf. Noch ahnen sie nicht, dass sie auf dem Dachboden einen Koffer von Oskar Schindler finden werden. Darin enthalten sind Original-Listen, Fotos und Briefe. Eine Reise in die Vergangenheit beginnt – zu einem deutschen Unternehmer, dem es 1945 gelang, mehr als 1000 Juden vor den NS-Vernichtungslagern zu bewahren.

Karten sind im Kleinen Abo und im freien Verkauf für 25 Euro erhältlich. Tickets können unter Telefon (0231) 9172290 oder online bei ProTicket bestellt werden. Vorverkaufsstellen sind das Büro des Kulturrings, Am Burgmannshof 1, montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr sowie die Buchhandlung Weber, Lange Straße 20-22 und die Steinhuder Meer Tourismus GmbH, Meerstraße 15-19. Im Stadttheater gelten die 2-G-Regel sowie freie Platzwahl.

Von Anke Lütjens