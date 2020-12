Wunstorf

Der Rat hat am Mittwochabend den städtischen Haushalt beschlossen. Wegen der Corona-Krise war vorab vereinbart worden, nicht zu lang zu sprechen. Zum Haushalt nahmen die Fraktionen aber durchaus Stellung. Niemand stimmte am Ende gegen das komplexe Zahlenwerk.

Die Zahlen: Erstmals bestimmt der beschlossene Haushalt wegen der Kommunalwahl im nächsten Jahr gleich alle Ausgaben in den nächsten zwei Jahren. Wegen der nachgelassenen Steuereinnahmen erwirtschaftet die Stadt bei Gesamtvolumen von jeweils rund 90 Millionen Euro im nächsten Jahr voraussichtlich ein Minus von 1,5 Millionen Euro – und 2022 ein Minus von 2,9 Millionen Euro. Das bedeutet, dass die Stadt das Geld für ihre Investitionen nicht selbst erwirtschaften kann.

Die Stellschrauben: Um die Einnahmen zu verbessern, schlug die CDU-Fraktionsvorsitzender Christiane Schweer vor, sich noch einmal mit der Grundsteuer zu beschäftigen, wenn sie bundesweit neu geregelt worden ist. Gut sei, dass weitere Baugebiete entstehen: „Mehr Einwohner erzeugen mehr Einkommensteuer“, betonte sie.

Corona-Krise : Stundung der Steuer weiter möglich

Die Krise: Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt ( CDU) teilte mit, dass die Verwaltung es auch im nächsten Jahr vorerst weiterhin akzeptiert, wenn Betriebe, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten sind, ihre Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und die Abgaben im Verbindung mit den Grundstücken erst später zahlen. Das verlängert die Unsicherheit bei den Einnahmen. Die Vorsitzende der Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und FDP, Kirsten Riedel, lobte allerdings: „Diese Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger zeigen gelebten Gemeinsinn in dieser schwierigen Zeit, das ist einfach großartig.“

Die Projekte: Die Politiker begrüßten, dass alle wichtigen Projekte im Haushalt abgebildet seien: weitere Kitas, der Anbau an das Hölty-Gymnasium, der Umbau der Stadtschule und der Faulturm in der Kläranlage. „Gerade in der Krise ist es wichtig, dass die Stadt investiert“, betonte auch AfD-Chef Detlev Ulrich Aders. Der Preis dafür ist allerdings, dass die Schulden von derzeit 30 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren insgesamt um gut 50 Millionen Euro ansteigen sollen. In den vergangenen Jahren hat sich aber regelmäßig gezeigt, dass die Stadt das Geld nicht so schnell ausgeben konnte, wie sie es geplant hat.

Uneinigkeit bei Toilettenhaus und Kunstrasenplatz

Die Streitfragen: Die CDU scheiterte mit einem Versuch, das für nächste Jahr geplante neue Toilettenhaus am Schützenplatz-Parkplatz noch zu verhindern, weil die Fraktion damit nur bei der AfD Unterstützung fand. Nachdem die CDU kritisiert hatte, dass die Grünen den Bau des Kunstrasenplatzes in Luthe nicht unterstützen, ließ die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anne Dalig diesen Posten auch separat abstimmen. Doch bis auf einen weiteren SPD-Ratsherren waren die vier Grünen mit ihrem Streichwunsch allein.

Ein Kunstrasenplatz soll beim TSV Luthe einen wetterunabhängigen Spielbetrieb sichern. Die große Mehrheit des Rates unterstützt das weiterhin. Quelle: Rita Nandy

Die Bilanz: Das einstimmige Votum erfülle ihn mit Stolz, sagt Bürgermeister Eberhardt. Für ihn beginnt ebenso wie für den derzeitigen Rat das letzte Jahr. Kirsten Riedel berichtete, dass es ihre letzte Haushaltsrede als SPD-Fraktionsvorsitzende war, weil sie sich zurückziehen will. „In unserer ersten Dreierkoalition mit Grünen und FDP war es nicht immer ganz einfach, aber letztlich haben wir gut zusammengearbeitet und werden das bis zur Wahl auch noch tun.“ Sie habe zuletzt manchmal mehr Mut bei der Stadtentwicklung vermisst. „Hätten die, die vor uns da waren, diesen Mut nicht gehabt, wäre Wunstorf immer noch das hässliche, mindestens aber unscheinbar Städtchen, das es vor 40, 50 Jahren war.“

Von Sven Sokoll